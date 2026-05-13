¿Los neandertales iban al odontólogo? Esta es la razón por la que la ciencia cree que sí

Un diente hallado en una cueva de Rusia constituye la evidencia más antigua conocida de una intervención dental compleja. El trabajo, liderado por investigadores del Museo Pedro el Grande de Antropología y Etnografía de la Academia Rusa de Ciencias (San Petersburgo), ha analizado un molar neandertal con modificaciones compatibles con el tratamiento de una infección dental.
Siga leyendo: Video | Muchachas abrieron un sobre del álbum del Mundial y les salieron Messi y Cristiano juntos: así fue su reacción
“Para ser honestos, cuando observamos este diente por primera vez, pensamos que podía tratarse de un diente con la corona fracturada. Pero tuvimos mucha suerte de contar con Alisa Zubova, nuestra primera autora, que es especialista en patologías dentales y ya había trabajado anteriormente con casos arqueológicos de caries. Ella fue la primera en sospechar que la cavidad podía ser artificial y no el resultado de un daño o desgaste normal”, dijo Kolobova Kseniya, coautora del estudio publicado PLOS One e investigadora del Instituto de Arqueología y Etnografía, Novosibirsk (Rusia).