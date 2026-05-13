A madrugar, Camila Osorio se mide a Dominika Salkova por cuartos de final en el Parma Ladies Open

La tenista colombiana Camila Osorio avanzó a los cuartos de final del WTA 125 del Parma Ladies Open, tras vencer a la italiana Lucia Bronzett con parciales de 6-1 y 7-6 (2), alcanzó así su séptima victoria en línea de este tipo de competencia.
Hay que recordar que en enero, Camila fue campeona del WTA 125 Manila en Filipinas, lo que le permitió seguir mejorando casillas en el ranquin profesional. Actualmente, la cucuteña se encuentra en el puesto 83, mientras que la antioqueña Emiliana Arango, aparece en el 85; ambas entre el top 100.