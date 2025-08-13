x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Muerte de la actriz porno Lina Bina: lo que se sabe sobre su repentino fallecimiento

Su familia confirmó que falleció por complicaciones de un coágulo en el corazón y el cuello.

  • Lina Bina, actriz e influencer conocida como MissJohnDough, falleció a los 24 años por complicaciones de un coágulo. FOTO Instagram @missjdough
    Lina Bina, actriz e influencer conocida como MissJohnDough, falleció a los 24 años por complicaciones de un coágulo. FOTO Instagram @missjdough
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Lina Bina, actriz de cine para adultos y reconocida creadora de contenido en redes sociales bajo el nombre artístico MissJohnDough, murió de manera repentina a los 24 años. De acuerdo con el diario británico The Sun, la causa del fallecimiento fueron complicaciones derivadas de un coágulo en el corazón y el cuello.

La confirmación llegó a través de su hermana, Moni, quien en declaraciones recogidas por el mismo medio compartió el impacto de la noticia: “No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Me desperté esta mañana deseando que fuera una pesadilla”.

Hasta ahora, la familia no ha ofrecido detalles sobre las exequias y pidió privacidad para sobrellevar el duelo.

Nacida en Texas, Lina Bina había logrado consolidar una comunidad fiel en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y OnlyFans, donde se destacaba por un estilo provocador y una personalidad extrovertida que la diferenciaban dentro de la industria.

En días previos a su muerte, algunos de sus seguidores manifestaron preocupación por su inactividad en redes. Su última publicación, hecha el viernes antes de su fallecimiento, decía: “Perdón por estar tan desaparecida, estoy pasando por muchas cosas ahora mismo”.

@missjohndough

in your bed eating yo baby fruit snacks brb

♬ original sound - Jaivon

Una noticia que sacudió a colegas y seguidores

Tras conocerse la noticia, la reacción en la comunidad del entretenimiento para adultos y entre sus fans no se hizo esperar. The Sun reporta que la también actriz Coco Bliss escribió: “Te amo, ¿por qué nos dejaste tan pronto?”. Otros mensajes en redes lamentaban “la partida de un alma buena que se fue demasiado pronto” y expresaban incredulidad ante lo ocurrido.

Pero el impacto por la noticia se extendió más allá de sus círculos cercanos, con publicaciones que recordaban su carisma y la cercanía con sus seguidores, algo que muchos consideraban poco habitual en una industria marcada por la alta exposición y la presión constante.

La muerte de Lina Bina se suma a otra pérdida reciente que conmocionó a la industria: la de Kylie Page, actriz de cine para adultos y participante en producciones de Netflix.

Lea también: Reconocida modelo de OnlyFans brasileña fue encontrada sin vida en el mar de Miami

A inicios de agosto, Page fue encontrada sin vida en su casa en Los Ángeles. Según el portal TMZ, la causa habría sido una sobredosis; en el lugar se hallaron fentanilo y otros elementos asociados al consumo de drogas.

Ambos casos han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la salud mental, la presión de mantener una presencia constante en redes sociales y las exigencias de una industria que demanda visibilidad permanente.

Temas recomendados

Redes sociales
Tendencias
Muerte
fallecimiento
Porno
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida