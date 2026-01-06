Tome nota: estas son las mejores fechas para alargar las vacaciones en el 2026

El 2026 se perfila como una oportunidad excepcional para los trabajadores en Colombia que buscan maximizar sus días de descanso, pues su calendario incluirá mayores puentes festivos que años atrás.
Con un récord histórico de 15 puentes festivos, la planificación estratégica se vuelve fundamental para convertir los días legales de vacaciones en periodos de desconexión mucho más extensos, pues de los 18 días festivos que se celebrarán en Colombia, 11 caerán en lunes y 4 en viernes.
Ante esta peculiaridad que ofrece el calendario del 2026, hay una serie de fechas estratégicas que permiten convertir los 15 días legales de vacaciones en periodos mucho más extensos, algo que no sólo significa más descanso, sino la posibilidad de planear viajes a destinos lejanos.