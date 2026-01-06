x

Tome nota: estas son las mejores fechas para alargar las vacaciones en el 2026

El calendario del 2026 ofrece opciones para que un empleado puede disfrutar hasta 40 días de descanso si sabe solicitar sus vacaciones en la temporada adecuada. ¡Planifique su viaje ahora!

    En el 2026 habrá un récord histórico de 15 puentes festivos. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

05 de enero de 2026
El 2026 se perfila como una oportunidad excepcional para los trabajadores en Colombia que buscan maximizar sus días de descanso, pues su calendario incluirá mayores puentes festivos que años atrás.

Con un récord histórico de 15 puentes festivos, la planificación estratégica se vuelve fundamental para convertir los días legales de vacaciones en periodos de desconexión mucho más extensos, pues de los 18 días festivos que se celebrarán en Colombia, 11 caerán en lunes y 4 en viernes.

Lea también: Aumentan los puentes festivos: así quedó el calendario en Colombia para 2026

Ante esta peculiaridad que ofrece el calendario del 2026, hay una serie de fechas estratégicas que permiten convertir los 15 días legales de vacaciones en periodos mucho más extensos, algo que no sólo significa más descanso, sino la posibilidad de planear viajes a destinos lejanos.

Los mejores meses para sacar vacaciones en el 2026

Una de las decisiones más comunes es solicitar los 15 días de vacaciones en una sola tanda. El 2026 ofrece dos temporadas del año en donde esa quincena se puede convertir en 26 días de descanso.

La primera temporada es entre los meses de marzo y abril, pues con la Semana Santa, si un empleado saca sus vacaciones el 11 de marzo al 1 de abril, esta se puede prolongar hasta el 5 de ese mes por el jueves y Viernes Santo.

Pero la temporada estrella para prolongar este descanso es junio, pues si una persona solicita las vacaciones el 4, 5 o 9 de este mes, con los puentes del Corpus Christi el 8 de junio, el Sagrado Corazón de Jesús el 15 de junio y el 29 de San Pedro y San Pablo, se estaría completando al menos 26 días de desconexión de las labores.

Sin embargo, debido al alto número de fiestas y a eventos como el Mundial de Fútbol, los precios del transporte y alojamiento pueden presentar alzas, algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el presupuesto si se piensa viajar.

Durante el año también hay otras temporadas en donde, a pesar de no disfrutar de los 15 días de vacaciones, puede prolongar el descanso por pequeños bloques.

Siga leyendo: ¿Más descanso, menos trabajo? Con 18 festivos, la semana laboral del 2026 será de 43 horas en promedio

Si un empleado pide 7 días de vacaciones del 24 de marzo al 1 de abril, este se puede extender a 16 días de descanso. 4 días de vacaciones del 9 al 12 de junio se puede transformar en 10 días, al igual que, 4 días pedidos del 28 al 31 de diciembre, se convierten en otra decena de días. Con esta fórmula, una persona puede sumar hasta 36 días de descanso.

Casos contrarios a estos, se evita pedir vacaciones en los meses de febrero y septiembre, ya que son los únicos meses del año que no cuentan con ningún puente festivo para alargar el descanso.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál es el mes con más festivos en Colombia en 2026?
Junio es el mes clave del 2026, con tres lunes festivos: Corpus Christi (8), Sagrado Corazón (15) y San Pedro y San Pablo (29). Es la mejor época para pedir vacaciones y maximizar los días de descanso.
¿Cuántos puentes festivos tendrá Colombia en 2026?
Colombia tendrá un récord de 15 puentes festivos en 2026. De los 18 días feriados totales, 11 se celebrarán en lunes gracias a la Ley Emiliani, facilitando los viajes cortos y el descanso prolongado para los trabajadores.
¿Qué meses no tienen festivos en 2026?
ebrero y septiembre son los únicos meses del 2026 que no cuentan con días festivos en Colombia. Se recomienda evitar pedir vacaciones en estas fechas, ya que no podrá apoyarse en puentes para alargar su periodo de descanso.

