Champions define los clasificados a octavos de final: hora y dónde ver los juegos de este martes y miércoles

Inter, Juventus y Atalanta están obligados a remontar para salvar el honor italiano previo a los octavos de final del certamen europeo.

  • Manuel Locatelli (izquierda), centrocampista de la Juventus y compañero del colombiano Juan David Cabal, quien no podrá jugar mañana por sanción tras ser expulsado en la fecha anterior en la Champions. FOTO GETTY
    Manuel Locatelli (izquierda), centrocampista de la Juventus y compañero del colombiano Juan David Cabal, quien no podrá jugar mañana por sanción tras ser expulsado en la fecha anterior en la Champions. FOTO GETTY
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Referencia del planeta fútbol durante décadas, el Calcio puede quedarse sin representantes en la Liga de Campeones, con Inter, Juventus y Atalanta obligados a remontar para salvar el honor italiano, mientras que PSG y Real Madrid tienen la ocasión de sellar en casa su pase a los octavos de final.

En Colombia, los juegos se podrán ver por ESPN y Disney + desde las 12:45 y 3:00 de la tarde, cuando están programados los duelos de este martes y miércoles.

Desde el nacimiento de la Liga de Campeones (en 1992), con un formato diferente a las eliminatorias ida y vuelta desde la primera ronda que caracterizó a la Copa de Europa, Italia siempre tuvo al menos un equipo en los octavos de final (en 2000-2001 y 2001-2002 la segunda fase se disputaba en forma de liguilla y los cruces empezaron en cuartos de final, sin presencia italiana).

En la década de 1990 hubo siete finales consecutivas con presencia italiana, (Sampdoria en 1992; Milan en 1993, 1994, 1995; y Juventus en 1996, 1997 y 1998) con dos títulos (Milan en 1994 y Juventus en 1996) y en la 2002-2003 se vivió incluso una final con dos representantes de la Serie A, el campeón Milan y la Juventus.

Pero desde el título del Inter de Mourinho en 2010, el calcio no ha vuelto a ganar la “Orejona” y ha perdido cuatro finales (dos la Juventus en 2015 y 2017 y dos el Inter en 2023 y 2025).

Necesitan remontar

Esta decadencia del fútbol italiano, cuyo campeonato era la referencia mundial y atraía a las grandes estrellas del fútbol durante décadas, queda reflejado también a nivel de la selección nacional, tetracampeona del mundo pero ausente en los últimos dos Mundiales y que debe pasar por el repechaje para intentar estar el próximo en Norteamérica.

Con el actual campeón de la Serie A, Nápoles, eliminado en la primera fase, la presencia de un equipo italiano en octavos de final de la Liga de Campeones pasa forzosamente por una remontada.

Este martes (3:00 p.m.), el Inter debe superar dos goles de desventaja tras la derrota sufrida en Noruega la semana pasada ante el sorprendente Bodo/Glimt (3-1).

Con la duda del capitán Lautaro Martínez, lesionado en la ida, el líder de la Serie A y actual subcampeón de Europa no lo tendrá fácil ante un equipo que en la fase de liguilla ya fue capaz de ganar a dos pesos pesados como Manchester City y Atlético de Madrid.

Mucho más complicada parece la misión de Juventus del colombiano Juan David Cabal, que está sancionado, y Atalanta, que el miércoles deben remontar a Galatasaray (5-2) y Borussia Dortmund (2-0), respectivamente.

Favorito al título, Paris Saint-Germain, vigente campeón de la competición, debe confirmar su superioridad frente al Mónaco (3-2 en la ida) para citarse en octavos con Barcelona o Chelsea.

Tensión en el Bernabéu

También parecen un trámite los partidos de Newcastle y Bayer Leverkusen tras sus victorias en Qarabag (6-1) y Atenas contra Olympiacos (2-0).

Los otros dos boletos se decidirán en Madrid. El martes, el Atlético debe ofrecer su mejor cara para confirmar su pase frente al Brujas (3-3 en la ida), mientras que el Real Madrid defenderá el miércoles el triunfo obtenido en Lisboa frente al Benfica del colombiano Richard Ríos (1-0).

Ausente Mourinho, expulsado en la ida, en lo que podía haber sido su regreso al estadio Bernabéu, buena parte del interés en el templo merengue iba a estar centrada en Gianluca Prestianni, acusado por Vinícius de insultos racistas en Lisboa... pero la Uefa anunció este lunes la suspensión provisional del joven delantero argentino de 20 años.

Estas dos ausencias deberían rebajar la tensión en el Bernabéu y permitir al Real Madrid concentrarse en un único objetivo: certificar el pase a los octavos.

