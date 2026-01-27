¿Alza de precios en hospedajes durante conciertos de Bad Bunny afectó la imagen de Medellín?

El alza de precios de los arrendamientos de hospedajes durante el fin de semana de los conciertos de Bad Bunny reactivó en las redes sociales la idea de la viveza de la cultura paisa, que en ocasiones roza los límites de la ética. Más allá de los clichés regionalistas, lo cierto para los expertos es que hechos de ese tipo ponen en peligro el prestigio de Medellín, sobre todo en el circuito de los viajeros y los turistas internacionales. Siga leyendo: Los Pleneros de la Cresta, una revolución sonora de Puerto Rico para el mundo EL COLOMBIANO conversó al respecto con José Ricardo Franco Mojica, antropólogo del consumo, especialista en Psicología del Consumidor y representante del Campo Psicología del Consumidor del Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic). Según Franco Mojica, la idea de que los paisas son vivos para los negocios no surge de una inclinación natural hacia la trampa, sino de un proceso histórico. Desde la antropología del consumo, explica que Antioquia desarrolló una cultura de supervivencia que con el tiempo se transformó en una cultura de emprendimiento. Se trató de una región aislada entre montañas, algo que obligó a su población a aprender a comerciar, negociar y optimizar recursos. De allí emergieron los valores de la astucia comercial, la rapidez para detectar oportunidades y la capacidad de sacar ventaja del contexto.

El problema, advierte el profesional, aparece cuando esa astucia se divorcia de la ética colectiva. En una economía moderna, ese ingenio adaptativo puede convertirse en ventajismo, entendido como la maximización del beneficio individual aun cuando se deteriora la confianza social. En términos psicológicos, el éxito económico pasó a ser una medida de valor personal, lo que refuerza la idea de que, si alguien no aprovecha una oportunidad, otro lo hará. Desde la neurociencia, Franco Mojica explica que las personas tienden a aprovechar oportunidades de lucro incluso cuando se ponen en entredicho las normas sociales porque el cerebro no está diseñado para pensar en el largo plazo ante una ganancia inmediata. Cuando se combinan alta demanda, poco tiempo y mucho dinero en juego, se activa el sistema dopaminérgico, el mismo que opera en el juego y la especulación. En ese estado disminuye la empatía, se reduce la percepción del daño social y aumenta la racionalización.