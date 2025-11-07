“Nunca duden de sus hijos”: el mensaje de la exseñorita Bogotá tras la condena a su abusador

17 años esperó la exseñorita Bogotá 2021, María Camila Correa Montalvo, para que se hiciera justicia por el flagelo que sufrió en el colegio donde estudiaba cuando tenía 12 años.

Recientemente se conoció que Farley José López Henao fue condenado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, tras haber realizado tocamientos indebidos contra la exreina cuando él se desempeñaba como docente y ella cursaba cuarto de primaria en un colegio de Cali, Valle del Cauca.

En contexto: Condenaron a docente por abusar sexualmente de la exseñorita Bogotá, María Camila Correa, cuando era niña

Los hechos ocurrieron en mayo de 2008 durante las fiestas patronales de la institución, cuando López Henao, en calidad de autoridad, le pidió a la alumna que llevara unos materiales a un cuarto ubicado detrás del teatro del recinto. Fue en ese mismo lugar donde la tomó del brazo y vulneró su intimidad.

En 2010 se inició un proceso penal contra el docente, quien fue señalado por evidencias que demostraban que hubo indicios de soledad en el lugar donde ocurrió el abuso y por su comportamiento posterior con la entonces menor de edad.