Murió Marcia Lucas, la editora de Star Wars y Taxi Driver

El portal de noticias TMZ informó de la muerte de Marcia Lucas, recordada en el mundo del cine por haber trabajado en la edición de Star Wars, El retorno del Jedi, de George Lucas, además de Taxi Driver, de Martin Scorsese. La causa de la muerte habría sido un cáncer metastásico.
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Un representante de la familia le confirmó al medio estadounidense que Lucas murió en su residencia de Rancho Mirage, California, acompañado por sus seres queridos. Su labor detrás de cámaras fue considerada fundamental en la construcción de la saga creada por George Lucas, con quien estuvo casada entre 1969 y 1983.