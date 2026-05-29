Murió Marcia Lucas, la editora de Star Wars y Taxi Driver

Un representante de la familia le confirmó al medio estadounidense que Lucas murió en su residencia de Rancho Mirage, California, acompañado por sus seres queridos. Su labor detrás de cámaras fue considerada fundamental en la construcción de la saga creada por George Lucas, con quien estuvo casada entre 1969 y 1983.

El portal de noticias TMZ informó de la muerte de Marcia Lucas, recordada en el mundo del cine por haber trabajado en la edición de Star Wars , El retorno del Jedi , de George Lucas, además de Taxi Driver , de Martin Scorsese. La causa de la muerte habría sido un cáncer metastásico.

Marcia Lucas desarrolló su carrera como de desde mediados de la década de 1960. Inició en la edición de avances promocionales y anuncios publicitarios, y posteriormente trabajó en el documental Journey to the Pacific bajo la dirección de Verna Fields. Fue durante esa etapa cuando conoció a George Lucas.

Su contribución a Star Wars le valió un premio Óscar a la mejor edición en 1977, reconocimiento compartido por el equipo responsable del montaje de la película. Su trabajo fue celebrado durante años por colaboradores y especialistas.

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Tras su divorcio de George Lucas en 1983, contrajo matrimonio con el artista de vitrales Tom Rodrigues. La pareja permaneció unida hasta su separación en 1993. Con su fallecimiento, la industria cinematográfica pierde a una de las editoras más influyentes en la historia del cine contemporáneo.