Video de caída de dueño de Mango captada meses antes de su muerte podría favorecer la defensa de su hijo

La investigación sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango y uno de los empresarios más influyentes de España, sumó un nuevo elemento que podría cambiar la interpretación de lo ocurrido el 14 de diciembre de 2024 en las Cuevas del Salnitre, en Collbató, cerca de Montserrat. La defensa de su hijo, Jonathan Andic, entregó al Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell un informe pericial acompañado de un video que muestra una caída accidental sufrida por el empresario diez meses antes de su fallecimiento. El documento fue elaborado por dos doctores y un investigador privado y forma parte del recurso presentado contra la decisión judicial que mantiene a Jonathan Andic investigado en el caso. Entérese: Giro inesperado en la investigación por la muerte del fundador de la marca Mango pone a su hijo como sospechoso La tesis de los peritos es que ambos episodios comparten un mismo patrón biomecánico. Según el análisis, la ausencia de lesiones en las palmas de las manos de Isak Andic no constituye una prueba de intervención de terceros ni de una muerte no accidental. Los especialistas sostienen que el empresario padecía artrosis en ambas rodillas, una condición que afectaba su capacidad de reacción y de corrección del equilibrio. Esa limitación física habría provocado una pérdida súbita de estabilidad y una caída más vertical, sin los reflejos defensivos habituales.

El informe toma como referencia un accidente ocurrido el 20 de febrero de 2024 en el vestíbulo de la Mutua Universal de Barcelona. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran, según la reconstrucción realizada por los expertos, que Andic perdió el equilibrio tras un pequeño desnivel, fue incapaz de recuperar la verticalidad y no llegó a extender las manos para protegerse. Tras analizar ese episodio y recrear el escenario de la caída mortal en Montserrat, los peritos concluyeron que existe una coincidencia significativa entre ambos eventos. En el documento afirman que se puede “establecer una tesis pericial altamente fiable” al trasladar el patrón observado en el video previo al lugar donde ocurrió el accidente fatal.

Los expertos también rechazan que la ausencia de lesiones palmares implique necesariamente la participación de una tercera persona. Según el informe, la reconstrucción biomecánica permite explicar ese detalle sin recurrir a hipótesis como “la intervención de un tercero por empujón”. En esa misma línea, aseguran que “se ha recreado esa misma caída en el lugar exacto de la precipitación y se evidencia la compatibilidad de la caída accidental con ausencia de lesión palmar y con caída en tobogán”. Uno de los argumentos centrales del documento es que la condición física de Andic impedía una reacción normal ante una pérdida de equilibrio. “Esta disfunción motora documentada explica por qué la víctima no pudo poner las manos al frente durante la caída mortal. No fue por sorpresa ni por inconsciencia inicial, sino por una incapacidad neuromotora preexistente para activar el reflejo protector”, sostienen los peritos.