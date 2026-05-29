¿Censura o cumplimiento de norma? Pancarta de Iván Cepeda desató un nuevo choque entre Petro y dirigente de Antioquia

Una pancarta con publicidad política del senador Iván Cepeda instalada en el balcón de una vivienda del Centro Histórico de Jericó terminó convertida en el símbolo de nueva polémica nacional entre el Gobierno Petro y dirigentes antioqueños.

El hecho ocurrió en la tarde del jueves 28 de mayo, luego de que autoridades municipales ordenaran retirar la propaganda política argumentando que en el Centro Histórico del municipio está prohibida la instalación de publicidad electoral en fachadas y balcones por normas de protección patrimonial.

La decisión provocó una inmediata reacción del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que el caso podría constituir una irregularidad relacionada con la libertad política y electoral. “Le ordenó al director nacional de la Policía investigar esta irregularidad por constricción al elector”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

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Además, Petro pidió a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación contra el alcalde de Jericó. “Y a la Procuraduría iniciar la investigación al alcalde de Jericó, Antioquia, por impedir la libertad de expresión de la ciudadanía”, agregó el presidente.