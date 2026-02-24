¿Por qué Maturana firmó con el Real Madrid, pero no lo dirigió?

A comienzos de 1991, cuando su prestigio internacional estaba en la cima tras revolucionar el fútbol colombiano, Francisco Maturana estuvo a punto de convertirse en entrenador del club más poderoso del planeta: el Real Madrid. Hubo contrato firmado, planificación deportiva en marcha y viajes constantes a la capital española. Sin embargo, nunca se sentó en el banquillo del Estadio Santiago Bernabéu.
La historia, mezcla de intrigas institucionales, resultados inesperados y decisiones políticas, se convirtió en una de las anécdotas más fascinantes del fútbol colombiano.