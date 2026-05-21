Estas son las leyendas del fútbol que aparecen en “Dai Dai”, la nueva canción de Shakira para el Mundial 2026

Shakira presentó oficialmente “Dai Dai”, el himno musical de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una transmisión en vivo en la que también participó el artista nigeriano Burna Boy.
El lanzamiento, realizado como parte de la cuenta regresiva hacia el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, generó conversación entre aficionados por las referencias a figuras históricas del fútbol, selecciones nacionales y países vinculados a la historia de los mundiales.
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Uno de los elementos más comentados del sencillo fue la inclusión de futbolistas considerados referentes de distintas generaciones. En la letra aparecen mencionados: