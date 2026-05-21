Estas son las leyendas del fútbol que aparecen en “Dai Dai”, la nueva canción de Shakira para el Mundial 2026

Shakira presentó oficialmente “Dai Dai”, el himno musical de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una transmisión en vivo en la que también participó el artista nigeriano Burna Boy. El lanzamiento, realizado como parte de la cuenta regresiva hacia el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, generó conversación entre aficionados por las referencias a figuras históricas del fútbol, selecciones nacionales y países vinculados a la historia de los mundiales. Lea también: Shakira donará todas las ganancias de “Dai Dai”, canción del Mundial 2026, para educación infantil Uno de los elementos más comentados del sencillo fue la inclusión de futbolistas considerados referentes de distintas generaciones. En la letra aparecen mencionados:

1. Pelé 2. Diego Maradona. 3. Paolo Maldini. 4. Romário. 5. Cristiano Ronaldo. 6. Carlos “El Pibe” Valderrama. 7. Andrés Iniesta. 8. David Beckham. 9. Kaká. 10. Lionel Messi. 11. Kylian Mbappé. 12. Mohamed Salah La canción reúne nombres de diferentes épocas y continentes, integrando campeones mundiales, figuras contemporáneas y referentes culturales del fútbol internacional. De interés: Así suena Dai Dai, la canción de Shakira para el Mundial 2026: letra completa

Países y selecciones mencionados en la canción

Además de los futbolistas, la producción hace referencia a varios países con tradición mundialista. En el recorrido musical aparecen:

·Brasil. ·Uruguay. ·Argentina. ·Colombia. ·Estados Unidos. ·Inglaterra. ·Alemania. ·Francia. ·Sudáfrica. ·España. ·México. ·Japón. ·Corea. ·Países Bajos. La inclusión de Colombia coincidió con la mención de Carlos Valderrama, exintegrante de la selección nacional y una de las figuras históricas del fútbol colombiano. Siga leyendo: La final del Mundial 2026 tendrá show de medio tiempo al estilo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS encabezan el cartel Durante la presentación oficial del sencillo, Shakira explicó parte del concepto detrás de la canción y señaló: “Esta canción también rinde homenaje a leyendas del fútbol, como Pelé, Ronaldo, Messi, no solo a ti Kaká. Él también es mencionado en esta canción.”. La artista también habló sobre el significado del título “Dai Dai”, expresión de origen italiano utilizada para transmitir impulso o ánimo en conversaciones cotidianas. Según explicó, la frase se relaciona con el ambiente competitivo y la energía que rodea a una Copa del Mundo. En otro momento del lanzamiento, la cantante afirmó: “Esta canción, creo que es mucho más que una canción del Mundial. Es un mensaje para cada niño que alguna vez ha escuchado que su sueño era demasiado grande.”. Le puede interesar: Estos son los niños de Uganda que bailarán con Shakira en la final del Mundial

FIFA confirma show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

Junto con el estreno de la canción, la FIFA confirmó que Shakira, Madonna y BTS participarán en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, programada para el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey. La organización indicó que será la primera vez que una final de Copa del Mundo contará con un show de medio tiempo similar al formato utilizado en el Super Bowl. El espectáculo tendrá una duración aproximada de 25 minutos. Shakira también anunció que el proyecto tendrá un componente social y confirmó que donará el 100 % de las ganancias obtenidas por “Dai Dai” al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, iniciativa destinada a programas de acceso educativo y deporte para niños y niñas. Además, informó que aportará USD1 por cada entrada vendida en la edición especial de su gira mundial.