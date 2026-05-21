Corte dio línea a EPS sobre atención domiciliaria de adultos mayores; ¿cuáles son?

Esta semana la Corte Constitucional volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el derecho al cuidado en Colombia. Emitió la Sentencia T-022 de 2026, en la cual amparó los derechos fundamentales de dos mujeres de edad avanzada que padecen enfermedades crónicas y degenerativas. Con este fallo, insistió en la necesidad de que el Gobierno y el Congreso impulsen una política pública integral que garantice atención digna para las personas dependientes y sus cuidadores.
El pronunciamiento judicial analizó dos tutelas interpuestas por familiares de dos pacientes de 81 y 91 años que requerían asistencia permanente en sus hogares debido a complejos diagnósticos de salud. Las reclamaciones buscaban asegurar servicios de enfermería domiciliaria, apoyo de cuidadores y la entrega diaria de elementos básicos para su bienestar.
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La Sala Novena de Revisión del alto tribunal encontró fallas en la prestación de los servicios solicitados y enfatizó que los adultos mayores cuentan con una protección constitucional especial. Según explicó, este grupo poblacional enfrenta obstáculos estructurales que obligan al Estado y a las entidades de salud a garantizar atención prioritaria y libre de barreras administrativas.