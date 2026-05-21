Crisis del Hospital Alma Máter ya afecta también la formación de médicos de la Universidad de Antioquia

No solo la atención a los pacientes se está afectando con las dificultades económicas del Hospital Alma Máter de Antioquia (HAMA), lo que ya es bastante grave, sino también el adiestramiento del personal de salud, siendo algo igualmente lamentable y con posibles consecuencias de largo plazo.

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Así lo manifestaron directivos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que usa este centro asistencial como uno de sus principales lugares de prácticas para los profesionales que están en formación.

El Hospital Alma Máter, más conocido como la Clínica León XIII de Medellín, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia financiera y asistencial a raíz de la deuda por más de $330.000 millones que tienen las EPS con este centro asistencial.

En días pasados, el personal del Hospital, antes conocido como Clínica León XIII, ha realizado protestas con el fin de dar a conocer su crisis, cuyo indicador principal es la deuda por más de 320.000 millones de pesos que tienen las entidades prestadoras de salud (EPS) con esa entidad.

Esto ha llevado al incumplimiento en el pago de salarios a su personal, a la falta de suministros y al deterioro en la operación del hospital.

El 15 de mayo pasado, los médicos informaron que suspenderían servicios no esenciales en las unidades de consulta externa, cirugía ambulatoria y cirugía electiva o programada.

Además, que el servicio de Hematología mantendría como única excepción la atención a través de consulta externa de pacientes que requieran la aplicación de esquemas de quimioterapia para enfermedades malignas y que aunque no cerrarían el servicio de urgencias, restringirían estrictamente el ingreso de pacientes clasificados como triage 1 y 2 (urgencias vitales).

“Como comunidad académica y socialmente comprometida, expresamos nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa actualmente el Hospital Alma Mater de Antioquia (HAMA), institución que es fundamental para la atención en salud, la formación del talento humano y el desarrollo académico y científico de nuestra región y del país”, expresa la Facultad en un comunicado que publicó en sus redes sociales.

Luego, explica que la crisis se expresa en cientos de personas que acuden diariamente a solicitar servicios y se encuentran con dificultades para acceder de manera oportuna, integral y continua a la asistencia.

Para colmo de males, se trata de población con importantes barreras de acceso al sistema, por lo cual llegan tras ver su salud deteriorada, al ser esta una institución de referencia para resolver condiciones complejas que comprometen su vida, su bienestar y sus condiciones sociales y económicas.

El segundo segmento que enfrenta un gran drama, apunta, son los trabajadores, que con el retraso prolongado de sus salarios u honorarios también sufren un deterioro en su bienestar y el de sus familias.

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Pero además, se estarían viendo traumatizada la actividad de la Facultad de Medicina, por ser el HAMA uno de sus principales lugares de práctica y formación clínica para estudiantes de pregrado, médicos internos, residentes y otros profesionales en formación.

“La reducción progresiva de servicios asistenciales limita la posibilidad de desarrollar experiencias formativas fundamentales para la preparación integral del talento humano en salud que requiere nuestra sociedad”, puntualiza la Facultad, a la vez que enfatiza en que “la situación actual exige una respuesta articulada, responsable y urgente por parte de los diferentes actores institucionales y gubernamentales”.