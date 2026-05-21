Petro confundió exportaciones con importaciones: lo que dicen las cifras del Dane

El martes 19 de mayo, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X en el que anunció lo que llamó un “cambio de estructura fundamental” en las exportaciones de Colombia. Según él, en marzo de 2026 la industria lideró las ventas al exterior, seguida por la agricultura y, en tercer lugar, los hidrocarburos.
“La estrategia del gobierno ha sido coherente con la transición energética del mundo, es coherente con los datos de crecimiento de la economía”, escribió Petro. Y agregó que eso era lo que propuso en campaña: “salir de la extracción y pasar a la producción”.
El problema es que ese orden que describe no corresponde a las exportaciones, sino que corresponde a las importaciones del país.
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