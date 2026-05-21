Exigen a la ANI explicar freno a obras por $121.000 millones en el Oriente antioqueño

Las organizaciones comunales del Oriente antioqueño elevaron su voz de protesta ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional para autorizar $121.000 millones en obras que esperan realizarse en esa región del departamento con los excedentes de Devimed.
El reclamo fue formulado a través de una carta enviada a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en la que esas organizaciones ciudadanas señalaron no entender la renuencia del gobierno central a darle luz verde a un paquete de obras clave para ese territorio.
En contexto: ¿Por qué el Gobierno Petro frenó obras por $120.000 millones en el Oriente antioqueño?
“Las comunidades, líderes territoriales, representantes comunales y actores sociales manifestamos nuestra profunda preocupación frente a la incertidumbre que hoy existe sobre la ejecución de las obras priorizadas en los corredores concesionados de Devimed S.A., pese a que los recursos están disponibles, los diseños fueron desarrollados y varios municipios avanzaron en procesos prediales y técnicos necesarios para su materialización”, reclamaron las organizaciones.
En la comunicación, dirigida al vicepresidente ejecutivo de la ANI, Roberto Gamaliel Uparela Brid, los líderes comunales recordaron que en caso de que ese proceso no se concrete con celeridad, los millonarios recursos que ya fueron recaudados, y en su mayoría fueron aportados por conductores del mismo departamento y de esa subregión, podrían quedar en el limbo o incluso ser gastados en otras zonas del país.