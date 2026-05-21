Medellín entra al top 130 global de startups y logra el mejor ambiente para hacer negocios en Latam

El ecosistema emprendedor de Medellín sumó este jueves dos reconocimientos clave para el posicionamiento de su universo startup. Por primera vez, la ciudad ingresó al top 130 del Índice Global de Ecosistemas de Startups 2026 y, además, fue destacada como la ciudad latinoamericana con el mejor entorno para hacer negocios en el conocido informe Colombia Tech Report.
Eso, sin mencionar que la capital antioqueña creció 28,5% el número de compañías de base tecnológica y levantó más de 157 millones de dólares en inversión para estas empresas a corte del año pasado.
Para empezar, según el Global Startup Ecosystem Index 2026, elaborado por StartupBlink, la capital antioqueña alcanzó el puesto 130 mundial tras subir 15 posiciones frente a la medición anterior. Con este avance, superó a ciudades como Roma, Rio de Janeiro, Monterrey y Abu Dhabi.
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El estudio evalúa factores como madurez de startups tecnológicas, participación de inversionistas, generación de empleo, impacto económico y capacidad de atraer inversión y talento internacional. En total, el informe analizó más de 1.500 ciudades y 120 países.
Según el reporte, Colombia también mostró avances al pasar del puesto 36 al 35 en el ranking global, impulsado principalmente por el desempeño de Medellín y Cali.
Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N, comentó que estos resultados reflejan “la consolidación de Medellín como un ecosistema que ha venido fortaleciendo capacidades en innovación, emprendimiento de alto impacto y atracción de talento especializado”.
La directiva agregó que una mejor posición en el índice permite aumentar la visibilidad internacional de la ciudad, atraer nuevos socios estratégicos y servir de referencia para decisiones públicas y privadas.