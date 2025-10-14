Ley en Colombia moverá la fecha del festivo más esperado de enero en 2026

En 2026, los colombianos no celebrarán el Día de los Reyes Magos en su fecha tradicional, el 6 de enero. De acuerdo con la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), la festividad religiosa será trasladada al lunes 12 de enero de 2026, garantizando así un fin de semana largo al inicio del año.
El cambio, que se aplica automáticamente cuando el día festivo no cae en lunes, obedece a una disposición establecida hace más de cuatro décadas con el objetivo de promover el descanso laboral y el turismo interno. “Según la Ley Emiliani (ley 51 de 1983), ese festivo se trasladará al lunes 12 de enero de 2026. La decisión es automática cuando la fecha no cae en lunes”, señala el texto legal.
