La felicidad empieza en el diseño del hogar

La llegada de un año nuevo es la ocasión perfecta para pensar en un rediseño vital, y el espacio habitacional puede jugar un papel importante en la realización de las metas.

  La visualización de los espacios es una herramienta útil a la hora de repensar los espacios. FOTO DEPOSITPHOTOS
    La visualización de los espacios es una herramienta útil a la hora de repensar los espacios. FOTO DEPOSITPHOTOS
María Antonia Giraldo Rojas
María Antonia Giraldo Rojas
hace 9 horas
bookmark

La configuración de los lugares que se habitan tiene una gran influencia en el bienestar físico y mental. Las lecciones se han hecho evidentes con el tiempo, por ejemplo, la importancia del aseo y la ventilación para evitar la propagación de enfermedades, o el impacto de la luz natural en el estado de ánimo. La exposición a la luz solar estimula directamente la producción de serotonina, un neurotransmisor clave para el bienestar y el estado de ánimo, que ayuda a tener una sensación de felicidad y energía, como lo han demostrado diversos estudios científicos.

Es así como repensar los espacios puede traer más beneficios de los que se imaginan. Un tema que actualmente se estudia desde la neuroarquitectura, una disciplina que integra la neurociencia, la psicología ambiental y el diseño arquitectónico para crear espacios que favorezcan tanto el bienestar físico, como el emocional y cognitivo.

“A diferencia de la arquitectura tradicional, la neuroarquitectura se centra precisamente en cómo los entornos influyen en el cerebro y las emociones, y eso permite que el usuario de ese objeto arquitectónico pueda tener ciertos comportamientos. El objetivo de la neuroarquitectura, precisamente es que el usuario de este objeto arquitectónico tenga felicidad o se sienta feliz bienestar y que sea productivo”, sostiene la psicóloga Lourdes Carpy Chávez, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas.

La academia ya se ha puesto en la tarea de apoyar con estudios los efectos psicológicos que ciertos cambios en el espacio habitacional pueden producir, sin embargo, no se trata de una serie de reglas rígidas, pues las decisiones que se tomen dependen de las necesidades del usuario, de sus posibilidades y del contexto del espacio, así que para una aplicación total de la neuroarquitectura es necesario consultar a un experto.

Aunque para Carpy hay algunas claves que ya se han popularizado y convertido en tendencias: una buena altura de techos, el uso de materiales orgánicos, la luz natural y el diseño biofílico, que busca reconectar a las personas con la naturaleza para mejorar la salud física y mental. Esto último se puede lograr incluyendo objetos como plantas en el diseño interior, pero también con el diseño arquitectónico con la apertura al paisaje.

La arquitecta Juanita Rivera coincide en que esas claves de la neuroarquitectura son parte de las tendencias actuales de interiorismo centradas en el bienestar, para ella habría que agregar el uso de luz cálida artificial y los colores neutros, entre los que se encuentran los grises claros y el verde olivo.

Otra lección que se aprendió en el pasado y se sigue implementando con éxito, para Rivera, es configurar rincones que tienen esa función de bienestar, como el mueble de ingreso a casa, donde se pueden dejar los zapatos, las llaves y las chaquetas. “Hace esa transición entre venir de la calle y entrar a casa. Es un espacio donde sueltas todo y estás en otra sintonía que es tu casa, donde te sientas, donde habitas, donde hay un confort muy diferente porque es el lugar del descanso y el ocio”, explica. Además, ayuda con el aseo y orden general.

Para Rivera, crear otros rincones en casa, en relación con los hobbies o necesidades, puede ser un empujón para cumplir metas, por ejemplo, espacios de lectura, manualidades, ejercicio, meditación o jardinería. Una idea que coincide con la temporada de año nuevo.

A reiniciar labores también puede ayudar hacer un buen aseo general, que incluya deshacerse de las cosas que ya se utilizan, estén dañadas o no vayan con lo que se está imaginando para el espacio. Tal como lo recomendaba en su momento la autora japonesa Marie Kondo, que popularizó en la década de los 2010 un ejercicio que consistía en mantener en el espacio personal solo los objetos que produjeran felicidad, con relación a mantenerlo más ordenado y armónico.

Si bien puede parecer una idea simple, dice el psicólogo Martín Seligman, padre de la psicología positiva, que lo más importante no es aliviar lo que nos causa infelicidad, sino estimular lo que nos produce felicidad, una frase que resume el enfoque que debe tener la creación de los objetos arquitectónicos y el diseño de espacios contemporáneos centrados en el bienestar.

