Karol G, Maluma, J Balvin, Ryan Castro y otros artistas activan ayudas tras el terremoto: estas son las iniciativas

Ryan Castro, J Balvin, Karol G, Maluma y otros artistas colombianos activaron vuelos, donaciones y campañas de ayuda tras el terremoto del 10 de agosto. La movilización ocurre mientras la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reporta, con corte al 12 de agosto a las 7:30 a. m., 239 personas fallecidas, 3.755 heridas y 287 desaparecidas por el sismo de magnitud 7,4. El balance señala afectaciones en 14 departamentos y 403 municipios, con 24.324 familias y 49.214 personas afectadas.
En medio de este panorama, Ryan Castro y J Balvin coordinaron con la empresa de vuelos chárter Reliance Jets el uso de aeronaves para llevar suministros y personal médico a las zonas afectadas.
El primer vuelo salió de Miami hacia Cali el martes 11 de agosto con dos toneladas de elementos de asistencia. Para este miércoles estaba previsto el desplazamiento de dos aeronaves desde Medellín hacia Chocó, con ayudas y profesionales de la salud. La información sobre las rutas fue reportada por medios que siguieron la iniciativa de los artistas.
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