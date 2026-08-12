María Rocío Cortés sería la nueva superintendente de Industria y Comercio, ¿por qué hay polémica?

La posible llegada de María Rocío Cortés Vargas a la dirección de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió nuevamente la discusión sobre el perfil profesional y técnico de quien debe estar al frente de esta entidad. El debate no es nuevo. Ya se había presentado durante el Gobierno de Gustavo Petro, cuando Cielo Rusinque llegó al cargo con una trayectoria como abogada constitucionalista. Ahora, la eventual designación de Cortés vuelve a poner bajo la lupa la formación y experiencia que debería tener la máxima autoridad de una entidad encargada de asuntos relacionados con la industria, el comercio y la regulación de los mercados.

El debate sobre el perfil de la SIC

Daniel Alejandro Monroy, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, cuestionó el eventual nombramiento de Cortés debido a su perfil como abogada penalista. Los expertos consideran que la dirección de la SIC debería estar más relacionada con perfiles jurídicos que tengan experiencia directa en áreas vinculadas con los mercados y la regulación económica. Monroy recordó que una discusión similar surgió con la llegada de Rusinque, quien era abogada constitucionalista. Frente al posible nombramiento de Cortés, el profesor señaló: “Será el mismo amiguismo, pero de otro color”. Le puede gustar: “Feria” de notarías de Petro antes de irse: designó a excongresista petrista, a un abogado cuestionado y hasta creó una nueva en Antioquia No obstante, el académico también precisó que se debe esperar la confirmación oficial del nombramiento antes de dar por concretada la llegada de Cortés a la entidad.

¿Qué antecedente judicial tiene Cortés?

Otro de los puntos que ha generado cuestionamientos está relacionado con su paso por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En 2016, el Consejo de Estado ordenó la suspensión cautelar del nombramiento de cuatro magistrados de esa Sala, entre ellos María Rocío Cortés. La medida dejó sin efecto sus designaciones después de que se detectaran irregularidades en la votación que condujo a esas elecciones.

La Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que los magistrados habían incurrido en una vulneración del artículo 126 de la Constitución Política, relacionado con la prohibición del intercambio de favores en la elección de funcionarios. La decisión judicial hizo referencia a la práctica conocida como “yo te elijo, tú me eliges” y señaló que la elección cuestionada afectaba principios relacionados con la moralidad pública, la imparcialidad y la independencia judicial. Entérese: ¿Qué pasó en el primer consejo de seguridad del presidente De la Espriella en Cali? Estos fueron los temas

¿Cuál ha sido la trayectoria de María Rocío Cortés?

Cortés cuenta con una extensa carrera en el sector público, desarrollada principalmente en áreas jurídicas, judiciales y fiscales. Dentro de su trayectoria aparecen cargos en la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. También ocupó posiciones directivas en Cartagena, donde se desempeñó como directora jurídica y posteriormente como directora general del Departamento Administrativo de Valorización.

Su experiencia incluye además varios cargos en la Fiscalía General de la Nación. En Cartagena fue directora seccional administrativa y financiera y, posteriormente, fue designada en provisionalidad como fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito en Bogotá. En 2016 llegó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura como magistrada provisional. Desde esa posición participó como ponente en decisiones relacionadas con procesos disciplinarios contra abogados y funcionarios judiciales. Lea también: Así funciona el “Banco de Talentos” con el que Abelardo nombró a su ministra de Ciencias

¿Qué retos tendrá la nueva cabeza de la SIC?

La eventual llegada de Cortés se produciría en un momento relevante para la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene pendientes distintas decisiones sobre solicitudes de integración empresarial. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Entre esos procesos aparecen operaciones en las que participan importantes compañías nacionales y extranjeras, por lo que la nueva cabeza de la entidad tendrá que asumir decisiones con impacto sobre empresas y mercados. El debate sobre su perfil, por tanto, se desarrolla paralelamente a la discusión sobre la experiencia profesional que debería tener quien dirija una entidad cuya actividad está estrechamente relacionada con la regulación y vigilancia de los mercados. Entérese: Gobierno Petro autorizó bonificaciones a última hora para funcionarios de la Procuraduría; ¿por qué?

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