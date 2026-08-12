Cementos Argos superó el $1 billón en ingresos en el segundo trimestre del 2026

Cementos Argos reportó ingresos consolidados por $1,3 billones durante el segundo trimestre de 2026, cifra que representa un crecimiento de 2,4% frente al mismo periodo del año anterior. Con este resultado, la compañía acumuló $2,53 billones en ingresos durante el primer semestre.

En el trimestre, la cementera registró un Ebitda ajustado de $280.000 millones, con una disminución de 5% interanual. Por su parte, la utilidad neta ajustada alcanzó $154.000 millones entre abril y junio.

Con respecto a sus cifras de producción, los despachos consolidados durante el trimestre alcanzaron 2,3 millones de toneladas de cemento, mientras que, en concreto, Cementos Argos reportó 637.000 metros cúbicos de material despachado.

Puede leer: “Colombia va a empezar a vivir un nuevo aire”: presidente Grupo Argos