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ICE quiere equipar a sus agentes con guantes que dan descargas eléctricas

La propuesta genera cuestionamientos por el posible uso de estos dispositivos durante operativos migratorios.

  • Agentes de ICE durante un operativo en Estados Unidos. El Gobierno analiza adquirir guantes capaces de emitir descargas eléctricas por un valor de hasta US$20 millones. FOTO: AFP.
    Agentes de ICE durante un operativo en Estados Unidos. El Gobierno analiza adquirir guantes capaces de emitir descargas eléctricas por un valor de hasta US$20 millones. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) podría incorporar una nueva herramienta para sus agentes: guantes capaces de emitir descargas eléctricas durante intervenciones con personas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contempla destinar entre US$10 millones y US$20 millones para adquirir estos dispositivos.

La información aparece en un aviso publicado por el DHS sobre una futura oportunidad de contratación. El documento identifica el producto como CTG 5 G.L.O.V.E., fabricado por Compliant Technologies LLC, y señala que estaría destinado a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO).

Por ahora, el Gobierno estadounidense no ha precisado cuántos guantes pretende adquirir, cuánto costaría cada unidad ni cuándo comenzarían a utilizarlos los agentes. El aviso establece que los dispositivos deberían ser entregados antes del 31 de marzo de 2027 y contempla la posibilidad de que la solicitud de un contrato sin licitación sea publicada próximamente.

¿Cómo funcionan los guantes eléctricos?

La empresa fabricante presenta el G.L.O.V.E. como un dispositivo portátil destinado a la “desescalada” de situaciones potencialmente conflictivas. El equipo puede utilizarse en un modo que permite emitir una descarga eléctrica cuando entra en contacto directo con la piel.

Según el manual de los modelos CTG4 y CTG5, los guantes pueden alcanzar un voltaje máximo de 380 voltios y están diseñados para interferir temporalmente con los movimientos musculares coordinados de una persona.

Las instrucciones establecen restricciones para su utilización. Por ejemplo, señalan que no deben aplicarse más de dos guantes simultáneamente sobre una persona y que, en muchos casos, la descarga no debería superar los 15 segundos.

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El fabricante también advierte que el dispositivo no debe utilizarse como castigo ni ante situaciones de simple desafío verbal o beligerancia. Además, recomienda evitar su utilización en personas consideradas de alto riesgo, entre ellas niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidades graves.

Los agentes que utilicen los guantes tendrían que recibir capacitación y certificarse nuevamente cada dos años, de acuerdo con el manual.

¿Cuáles han sido las reacciones de la propuesta?

El posible uso de estos dispositivos llega en un momento de creciente cuestionamiento a las operaciones migratorias de ICE y a las tácticas empleadas durante arrestos y operativos.

La propuesta también se conoce mientras la administración de Donald Trump mantiene presión sobre las agencias migratorias para incrementar considerablemente el número de detenciones, con una meta cercana a 2.000 arrestos diarios, según CNN.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles cuestionaron la iniciativa y expresaron preocupación por la posibilidad de que los guantes sean utilizados de manera excesiva durante encuentros con migrantes.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) también manifestó reparos. Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora de proyectos sobre vigilancia policial de la organización, cuestionó la necesidad de incorporar dispositivos de descarga eléctrica a una agencia encargada principalmente de hacer cumplir las leyes migratorias civiles.

Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, calificó duramente la propuesta y expresó preocupación por el impacto que podría tener en las comunidades migrantes.

¿Qué es G.L.O.V.E.?

Los guantes de Compliant Technologies ya han sido utilizados anteriormente en algunos centros penitenciarios de Estados Unidos. En 2024, una cárcel del condado de Oklahoma anunció planes para incorporar dispositivos de la compañía como una herramienta para sus funcionarios.

Sus defensores sostienen que la tecnología puede ayudar a reducir enfrentamientos físicos y permitir que agentes con menor fuerza física controlen situaciones de resistencia con mayor rapidez. Uno de sus distribuidores afirmó entonces que el dispositivo podía lograr el cumplimiento de una persona en aproximadamente tres segundos.

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Sin embargo, también existen antecedentes controvertidos. En Carolina del Sur, dos funcionarios penitenciarios fueron acusados en 2022 de golpear y aplicar descargas eléctricas a un recluso utilizando un dispositivo G.L.O.V.E., según información citada por medios locales a partir de registros de las autoridades.

El Gobierno de Estados Unidos todavía debe definir las condiciones concretas de adquisición y uso de los guantes. Mientras tanto, el anuncio mantiene abierto el debate sobre los límites del uso de la fuerza durante los operativos de control migratorio de ICE.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué son los guantes eléctricos que ICE planea comprar?
Los guantes eléctricos que ICE planea adquirir son dispositivos G.L.O.V.E. fabricados por Compliant Technologies. Pueden emitir descargas eléctricas para interferir temporalmente con los movimientos musculares y son presentados por la empresa como herramientas de desescalada.
¿Por qué ICE quiere usar guantes de descarga eléctrica?
ICE contempla utilizar estos dispositivos como una herramienta para controlar situaciones de resistencia durante intervenciones de sus agentes. El Gobierno estadounidense no ha explicado aún todos los protocolos de uso, mientras organizaciones de derechos civiles cuestionan la necesidad y seguridad de la medida.
¿Qué riesgos tienen los guantes eléctricos utilizados por agentes de ICE?
Los principales cuestionamientos están relacionados con el uso excesivo de la fuerza y posibles abusos. El fabricante establece restricciones para determinadas personas y situaciones, pero organizaciones como la ACLU advierten sobre las dificultades para garantizar un uso adecuado durante operativos migratorios.

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