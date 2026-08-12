ICE quiere equipar a sus agentes con guantes que dan descargas eléctricas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) podría incorporar una nueva herramienta para sus agentes: guantes capaces de emitir descargas eléctricas durante intervenciones con personas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contempla destinar entre US$10 millones y US$20 millones para adquirir estos dispositivos.
La información aparece en un aviso publicado por el DHS sobre una futura oportunidad de contratación. El documento identifica el producto como CTG 5 G.L.O.V.E., fabricado por Compliant Technologies LLC, y señala que estaría destinado a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO).
Por ahora, el Gobierno estadounidense no ha precisado cuántos guantes pretende adquirir, cuánto costaría cada unidad ni cuándo comenzarían a utilizarlos los agentes. El aviso establece que los dispositivos deberían ser entregados antes del 31 de marzo de 2027 y contempla la posibilidad de que la solicitud de un contrato sin licitación sea publicada próximamente.