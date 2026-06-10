¿Relaciones virtuales? Los jóvenes creen que la IA facilitará la felicidad amorosa

Cerca del 50% de los jóvenes adultos cree que las relaciones sentimentales con la inteligencia artificial (IA) mejorarán la felicidad humana durante la próxima década, según los resultados de una gran encuesta internacional compartida en exclusiva con la AFP.
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El porcentaje disminuye progresivamente en los grupos de edad más avanzada hasta situarse en apenas una cuarta parte de las personas de 55 años o más, según el estudio.
Los avances en el desarrollo de la IA han llevado a la gente a recurrir a los chatbot como confidentes y parejas sentimentales, mientras que los avances en robótica están contribuyendo a la fabricación de muñecas sexuales cada vez más sofisticadas, lo que plantea interrogantes sobre el impacto en las relaciones humanas.