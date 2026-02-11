x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Joven alquiló el helipuerto de la Torre Colpatria en Bogotá para hacer un picnic y el video se viralizó

El romántico picnic en uno de los puntos más altos de la capital desató asombro y debate en redes sociales. Así ocurrió.

  • El joven organizó un picnic romántico en el helipuerto de la Torre Colpatria, con la ciudad de Bogotá como escenario de fondo. FOTO: Captura de video
    El joven organizó un picnic romántico en el helipuerto de la Torre Colpatria, con la ciudad de Bogotá como escenario de fondo. FOTO: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
11 de febrero de 2026
bookmark

Lo que parecía una escena de película terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales. Un joven alquiló el helipuerto de la Torre Colpatria, en Bogotá, para organizar un picnic romántico y sorprender a su novia, y el momento quedó registrado en video.

En las imágenes se observa una mesa decorada, detalles románticos y la ciudad como telón de fondo desde uno de los puntos más emblemáticos de la capital. El clip se difundió rápidamente en distintas plataformas, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios.

¿Se puede alquilar el helipuerto de la torre Colpatria?

Las reacciones fueron divididas. Algunos usuarios elogiaron la creatividad del gesto y lo calificaron como “el sueño de cualquiera”, mientras otros expresaron incredulidad y cuestionaron cómo fue posible acceder al espacio. También hubo comentarios críticos sobre el costo y el uso de un lugar icónico para este tipo de actividades.

Lea también: ¿Por qué son tan apetecidos los puestos de gestores educativos por los que estarían pidiendo coimas en Medellín?

La experiencia, según se indica, incluye una permanencia aproximada de diez minutos en el lugar, así como la toma de una fotografía y un video en formato 360 grados.

La Torre Colpatria, con 196 metros de altura y un mirador ubicado en el piso 48, es uno de los referentes arquitectónicos de Bogotá y un atractivo turístico frecuente tanto para visitantes como para residentes.

Temas recomendados

Virales
Amor
video
Colpatria
relaciones
Citas
Bogotá
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida