x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | Incidente dentro de mina irregular en Buriticá, Antioquia, dejó dos heridos de consideración

Ambos fueron abandonados en los socavones intervenidos de la Zijin Continental Gold para que desde esta multinacional fueran trasladados a centros asistenciales.

  • En videos quedaron registrados como trabajadores informales de las minas abandonan a las personas lesionadas en uno de los socavones de la Zijin Continental Gold. FOTOS: Cortesía
    En videos quedaron registrados como trabajadores informales de las minas abandonan a las personas lesionadas en uno de los socavones de la Zijin Continental Gold. FOTOS: Cortesía
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

11 de febrero de 2026
bookmark

Como si fueran cualquier desecho, personas que trabajarían en socavones irregulares de Buriticá, Occidente antioqueño, abandonaron a dos lesionados en labores que realizaban en túneles en uno de los predios intervenidos de la multinacional Zijin Continental Gold.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, luego de que mediante cámaras de seguridad de la multinacional china quedaran registrados los momentos en que varias personas trasladaban a sus lesionados en camillas para que fueran recogidos por las autoridades y los trabajadores de esta empresa para trasladarlos a centros asistenciales.

“Como se puede ver en un video del 9 de febrero de 2026, los mineros ilegales piden auxilio a los guardas de seguridad de la empresa, para que les ayuden a sacar al herido de la zona, sabiendo además, que la compañía tiene como protocolo atender humanitariamente esta situación, brindar los primeros auxilios requeridos y remitir a centros asistenciales a estos heridos, sin importar su condición”, señalaron desde la Zijin Continental Gold.

Entérese: Gobierno nacional se alista para defenderse ante demanda de Zijin Continental Gold por guerra subterránea en mina de oro de Buriticá

Ambos lesionados fueron trasladados al Hospital San Antonio, de este municipio, donde les brindaron toda la atención necesaria y los remitieron a centros asistenciales de mayor complejidad. En un principio, su estado de salud es estable.

Pero más allá de esta situación en particular, desde la multinacional reiteran el llamado a la delicada situación humanitaria que se vive metros bajo tierra, en medio de las confrontaciones armadas por parte del Clan del Golfo, estructura que maneja las rentas ilegales en este municipio.

Le puede interesar: Minera china demandó al Estado colombiano por la guerra de trincheras que se libra en mina de Antioquia

“Recordemos además que el modo de ingreso para conectar de manera ilegal los túneles de la empresa legal, se realiza desde la superficie, en las inmediaciones de la vía hacia el casco urbano de Buriticá y a través de socavones antitécnicos, construidos sin rigor técnico, con claros riesgos para quienes adelantan estas labores”, señalaron desde esta empresa.

Según estadísticas entregadas por esta compañía, entre 2021 y 2025, unas 29 personas fallecieron y 10 más quedaron lesionadas en los túneles de la Mina Buriticá, mientras que estos dos son los primeros que se registran este año.

“La situación es de crisis humanitaria y el llamado a las autoridades y a los gobiernos departamental y nacional es a que revisen la situación de derechos humanos de estos mineros instrumentalizados por grupos armados al margen de la ley. De lo contrario esta situación seguirá ocurriendo y se seguirán registrando heridos y muertes que podrían evitarse con una acción integral del Estado colombiano y sus instituciones”, indicaron.

La mina de la Zijin Continental Gold es uno de los mayores ejes de disputa por la explotación aurífera que hay en este municipio, lo que se vuelve un botín para los grupos ilegales pese a que la multinacional china posee el título minero del yacimiento de oro más grande de Colombia.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Economía
Bandas Criminales
Minería
Minería ilegal
Clan del Golfo
Lesiones
Antioquia
Buriticá
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida