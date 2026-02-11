Video | Incidente dentro de mina irregular en Buriticá, Antioquia, dejó dos heridos de consideración

Como si fueran cualquier desecho, personas que trabajarían en socavones irregulares de Buriticá, Occidente antioqueño, abandonaron a dos lesionados en labores que realizaban en túneles en uno de los predios intervenidos de la multinacional Zijin Continental Gold.
Los hechos ocurrieron el pasado lunes, luego de que mediante cámaras de seguridad de la multinacional china quedaran registrados los momentos en que varias personas trasladaban a sus lesionados en camillas para que fueran recogidos por las autoridades y los trabajadores de esta empresa para trasladarlos a centros asistenciales.