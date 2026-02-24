x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La IA aumentó la efectividad de los delincuentes, alertan expertos

Un informe publicado esta semana encendió las alarmas respecto a los avances de los ciberdelitos.

  • Expertos prendieron las alarmas por la facilidad que la IA les da a los ciberdelincuentes para cometer delitos. FOTO getty
    Expertos prendieron las alarmas por la facilidad que la IA les da a los ciberdelincuentes para cometer delitos. FOTO getty
Europa Press
hace 2 horas
bookmark

Los ataques habilitados por inteligencia artificial han aumentado un 89 por ciento mientras el tiempo de acceso a las infraestructuras corporativas por parte de los ciberdelincuentes ha caído a 29 minutos, o lo que es lo mismo: la IA no solo aumenta el número de ataques, sino que acelera las capacidades de los ciberdelincuentes.

El tiempo promedio de acceso a los activos empresariales por parte de los grupos de ciberdelincuentes se redujo a solo 29 minutos en 2025, un 65 por ciento más rápido que 2024. El más rápido observado ocurrió en apenas 27 segundos.

Entérese: Adiós a la IA como simple ayuda: en 2026 dominarán los sistemas capaces de actuar por sí solos

Este dato se recoge en el ‘Informe Global de Amenazas 2026’ que el fabricante de ciberseguridad CrowdStrike ha publicado este martes, en el que subraya que, a medida que la innovación se acelera, la explotación por parte de los ciberdelincuentes avanza al mismo ritmo

Los criminales incrementaron sus operaciones habilitadas por IA en un 89 por ciento respecto al año pasado, empleando mayoritariamente como vectores de ataque la IA como arma en reconocimiento, el robo de credenciales y la evasión.

El informe pone como ejemplo el actor vinculado a Rusia FANCY BEAR, que utilizó LAMEHUG, un ‘malware’ habilitado con un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM), para automatizar el reconocimiento y la recopilación de documentos.

También cita el caso del actor PUNK SPIDER, que utilizó ‘scripts’ generados por IA para acelerar el volcado de credenciales y borrar evidencias forenses; y el actor vinculado a Corea del Norte FAMOUS CHOLLIMA, que empleó identidades generadas por IA para escalar operaciones internas.

Las intrusiones ahora se desplazan a través de identidades de confianza, aplicaciones de ‘Software como servicio’ (SaaS) e infraestructuras en la nube, mimetizándose con la actividad normal mientras consiguen reducir la capacidad de respuesta de los responsables de seguridad.

Lea más: Adultos mayores y brecha digital: guía para reducir riesgos en banca, salud y trámites

Los criminales también están explotando activamente los propios sistemas de inteligencia artificial, con la inyección de indicaciones maliciosas (’prompts’) en herramientas de IA generativa en más de 90 organizaciones y abusando de plataformas de desarrollo de esta tecnología.

También explotaron vulnerabilidades en plataformas de desarrollo de IA para establecer persistencia y desplegar ‘ransomware’, y publicaron servidores de IA maliciosos que suplantaban servicios de confianza para interceptar datos sensibles.

El informe se basada en la inteligencia de primera línea de los equipos de lucha contra amenazas e inteligencia de CrowdStrike, que rastrean a más de 280 grupos identificados. Ello ha permitido identificar también un aumento de las operaciones vinculadas a China (38%) y Corea del Norte (más de un 130%).

Lea aquí: ¿Es legal firmar documentos por WhatsApp en Colombia?

Asimismo, recoge el crecimiento de los ‘zero-day’ y la explotación en la nube. En concreto, indica que el 42 por ciento de las vulnerabilidades se explotó antes de su divulgación pública, ya que los ciberdelincuentes utilizaron ataques de día cero para acceso inicial, ejecución remota de código y escalada de privilegios.

Las intrusiones orientadas a la nube aumentaron un 37 por ciento en general, con un incremento del 266 por ciento por parte de actores vinculados a Estados que atacan entornos ‘cloud’ para recopilación de inteligencia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto tiempo tarda un hacker en entrar a una empresa en 2026?
Actualmente, el tiempo promedio es de 29 minutos. Sin embargo, gracias a la automatización con IA, se han registrado intrusiones exitosas en solo 27 segundos
¿Cómo utilizan los ciberdelincuentes la IA para atacar?
La emplean principalmente para reconocimiento automatizado, robo de credenciales, evasión de antivirus y generación de identidades falsas.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Tecnología
Internet
Ciberataque
Inteligencia artificial
Delitos
Plataformas digitales
Ciberseguridad
Colombia
Antioquia
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida