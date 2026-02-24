Presidenta del museo del Louvre, en París, renunció tras meses de críticas por millonario robo de joyas

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes la dimisión de la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, quien estaba en el ojo del huracán desde un espectacular robo de joyas de la Corona francesa en octubre valoradas en unos 100 millones de dólares.
Des Cars, que en 2021 se convirtió en la primera mujer en dirigir el museo más visitado del mundo, presentó entonces su dimisión a la ministra de Cultura, Rachida Dati, quien la rechazó, explicó días después.
Lea aquí: Una de las joyas robadas en el Museo del Louvre de París tenía 32 esmeraldas colombianas
Pero la presión siguió en aumento a medida que avanzaba la investigación parlamentaria y judicial, y se sucedían nuevas polémicas por problemas de fugas de agua, huelgas de personal y un importante sistema de fraude en los boletos de entrada.
El domingo, activistas del colectivo británico “Everyone Hates Elon” lograron incluso colgar brevemente en una sala del museo una foto del expríncipe británico Andrés tomada durante su reciente detención en relación con el caso sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.