Presidenta del museo del Louvre, en París, renunció tras meses de críticas por millonario robo de joyas

La dimisión de Laurence des Cars es un “acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita calma y un nuevo impulso fuerte”, estimó Macron, según el comunicado de su oficina que anuncia la renuncia. Su salida permitirá relanzar “grandes proyectos de seguridad” y de “modernización”, así como el proyecto “Louvre-Nuevo Renacimiento”, que el presidente presentó a inicios de 2025 tras hacerse públicas las preocupaciones sobre la situación del museo, apunta la nota. Siga leyendo: Como en las películas: así han sido algunos de los más grandes robos de arte en el mundo “Estoy serena y orgullosa del trabajo realizado”, pero “mantener el rumbo no basta, también hay que poder avanzar y ya no se dan las condiciones para avanzar”, aseguró la presidenta dimisionaria al diario Le Figaro. Des Cars, de 59 años, alertó en enero de 2025 a la ministra de Cultura sobre el estado del museo, pero el rápido robo en octubre de ocho joyas de la Corona del siglo XIX confirmó todos los temores y llevó el caso a las portadas de los medios internacionales.

Unos ladrones irrumpieron a plena luz del día en este museo mundialmente famoso, ayudados de un montacargas, y escaparon en menos de ocho minutos con las joyas, que siguen sin aparecer. Los cuatro sospechosos de perpetrar el robo fueron detenidos. El anuncio de la dimisión de la que fuera presidenta del museo de Orsay se produce un día antes de su comparecencia en una comisión de investigación parlamentaria sobre la seguridad en los museos, que finalmente fue anulada, indicó el Parlamento.

Por esta parte de la fachada del Louvre ingresaron los ladrones que, en ocho minutos, se llevaron las joyas de la corona francesa. FOTO: AFP

“Las numerosas deficiencias en la gestión del establecimiento exigen una firme recuperación del control del mismo”, dijo a AFP el diputado Alexandre Portier, presidente de la comisión de investigación. El sucesor de Des Cars, cuya identidad se desconoce por el momento, deberá lanzar el plan “Louvre-Nuevo Renacimiento”, que prevé la creación de una nueva entrada para 2031, al considerarse “obsoleta” la actual, la pirámide inaugurada en 1988.