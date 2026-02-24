x

Conozca los secretos del Bodø/Glimt, equipo del Círculo Polar Ártico que humilla a los gigantes de Europa

Descubre al FK Bodø/Glimt, el equipo noruego que ha revolucionado la Champions League, eliminando a potencias como el Inter de Milán. Conoce su historia, su método y sus curiosas tradiciones.

  • Festejo de los jugadores del FK Bodø/Glimt tras eliminar al Inter de Italia. FOTO GETTY
    Festejo de los jugadores del FK Bodø/Glimt tras eliminar al Inter de Italia. FOTO GETTY
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

El Bodø/Glimt sigue adelante con su cuento de hadas. Este martes eliminó a un gigante de Europa, el vicecampeón continental Inter de Milán, en la propia capital lombarda y se clasificó para octavos de final de la Champions League.

Para delirio de los más de tres mil hinchs que llegaron desde Noruega, el Bodø/Glimt ganó en San Siro por 2-1 en el partido de vuelta de los playoffs para octavos y no dejó dudas de su superioridad sobre el Inter, al que ya había derrotado 3-1 en la ida la semana pasada.

Jens Petter Hauge a los 58 minutos y Hakon Evjen a los 72 anotaron los tantos del Bodø/Glimt, una de las revelaciones del torneo, mientras que el defensa Alessandro Bastoni descontó para el Nerazzurro a los 76 minutos.

Lea también: Cuatro nuevos clasificados en la Champions: el “matagigantes” dio la sorpresa y dos colombianos quedaron por fuera

“Para nosotros ha sido increíble. Sabíamos que sería muy difícil contra el Inter, que es un equipo muy fuerte y jugó la final la temporada pasada”, dijo Hauge, una de las figuras del Glimt. “Tengo fe en este proyecto y lo estamos demostrando en la Champions League”.

El modesto equipo del Círculo Polar Ártico ha derrotado en esta Liga de Campeones de Europa al Manchester City y al Atlético de Madrid, además de al Inter en dos ocasiones.

Ahora continuará su epopeya en esta Champions enfrentándose en octavos al Manchester City o al Sporting de Portugal, según le depare el sorteo del viernes.

Conozca los secretos del Bodø/Glimt, equipo del Círculo Polar Ártico que humilla a los gigantes de Europa

El FK Bodø/Glimt espera dar otro golpe en los octavos de final de la Champions. FOTO GETTY

Conozca más sobre el FK Bodø/Glimt

El FK Bodø/Glimt es, sin duda, el fenómeno más fascinante del fútbol europeo en la última década. Pasar de ser un equipo ascensor en Noruega a golear a gigantes continentales tiene una explicación que mezcla mística, geografía y una gestión deportiva brillante.

1. El “Rey” del Círculo Polar Ártico: Es uno de los equipos más septentrionales del mundo. Su estadio, el Aspmyra Stadion, está ubicado por encima del Círculo Polar Ártico. Esto significa que, en invierno, los equipos visitantes deben enfrentarse no solo al fútbol del Glimt, sino a vientos gélidos, nieve y la oscuridad casi perpetua del norte de Noruega.

2. La humillación histórica a José Mourinho: Su salto a la fama mundial ocurrió en octubre de 2021, en la Conference League. El Bodø/Glimt goleó 6-1 a la AS Roma de Mourinho. Fue la primera vez en la carrera del técnico portugués (tras más de 1,000 partidos) que uno de sus equipos recibía seis goles.

3. El “cepillo de dientes” gigante: Su tradición más curiosa tiene que ver con un cepillo de dientes amarillo gigante. En los años 70, un seguidor comenzó a llevarlo a los partidos para “dirigir” a la hinchada como si fuera una batuta. Hoy, es el símbolo oficial del club y los aficionados llevan cepillos amarillos a los estadios de toda Europa.

4. Psicología de combate: El factor Bjørn Mannsverk: Parte de su éxito se debe a Bjørn Mannsverk, un ex piloto de aviones de combate de la Fuerza Aérea Noruega que trabaja como preparador mental del equipo. Él enseñó a los jugadores a enfocarse en el proceso y no en el resultado, ayudándoles a perder el miedo ante rivales con presupuestos diez veces mayores.

5. Un modelo de negocio “cazatalentos”: El Glimt no compra estrellas; las fabrica o las rescata. Compran jugadores baratos o desconocidos (muchos de ligas menores o descartes de otros clubes). Los transforman físicamente en una “máquina de presión alta”. Los venden por millones de euros (casos como Jens Petter Hauge al Milan o Albert Grønbæk).

6. El estilo de juego: Independientemente de si juegan contra un equipo local o contra el Arsenal o el City, el Glimt nunca se encierra. Su estilo es un 4-3-3 ultraofensivo, de transiciones rápidas y una condición física que suele asfixiar a los rivales en los últimos 20 minutos de los partidos.

7. De la quiebra a la gloria: Hace apenas unos años (2017), el equipo estaba en la segunda división de Noruega y con serios problemas financieros. Hoy, ha ganado varios títulos de la Eliteserien (liga noruega) y es un fijo en las fases finales de competiciones europeas, siendo el actual “coco” de los equipos grandes.

¿Quiénes son el entrenador y figuras del FK Bodø/Glimt?

El cerebro es Kjetil Knutsen (entrenador). No es un técnico convencional; es considerado un “gurú” del fútbol moderno en Escandinavia. Cree en el entrenamiento de alta intensidad. Sus sesiones son, a menudo, más exigentes que los partidos mismos.

Ha rechazado ofertas de la Premier League y la Bundesliga para quedarse en el Círculo Polar. Su enfoque no es el dinero, sino el desarrollo humano.

Es un obsesivo del “juego de posición”. Exige que sus laterales ataquen como extremos y que su portero sea un iniciador de juego, algo que descolocó por completo al planteamiento táctico del Inter en el partido de ida.

La figura es Patrick Berg (capitán). Si el Glimt tiene un alma, es Patrick Berg. Su historia es digna de una película. Es la tercera generación de su familia en jugar para el club. Su padre y su abuelo también fueron leyendas en Bodø. Es el mediocentro defensivo que dicta el ritmo. Aunque no es el más alto, su capacidad para recuperar balones y distribuirlos con precisión quirúrgica es lo que permite que el sistema 4-3-3 funcione. Tras un breve paso por el Lens de Francia, decidió regresar a su casa en el Ártico, convirtiéndose en el símbolo de que se puede ser clase mundial sin salir de un pueblo de 50.000 habitantes.

Siga leyendo: Llega round final entre Real Madrid-Benfica por Champions: Sin Mou ni Prestianni, pero con Richard Ríos

