Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Envían a prisión a mujer acusada de matar con un arma cortopunzante a su pareja en Bogotá

Angie Karina Ruiz Hernández fue judicializada por la presunta muerte de su compañero sentimental. La víctima alcanzó a salir del apartamento para pedir ayuda tras ser herida con un arma cortopunzante, pero murió horas después en un centro asistencial.

  • Angie Karina Ruiz Hernández no aceptó cargos por homicidio agravado en Bogotá. Foto: Colprensa
    Angie Karina Ruiz Hernández no aceptó cargos por homicidio agravado en Bogotá. Foto: Colprensa
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
bookmark

Lo que, al parecer, comenzó como una discusión de pareja terminó en un crimen que ahora es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Angie Karina Ruiz Hernández fue judicializada por su presunta responsabilidad en la muerte de su compañero sentimental, un hecho registrado el pasado 28 de junio en una vivienda de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

Las primeras indagaciones apuntan a que el episodio ocurrió durante la madrugada, cuando la pareja sostuvo un fuerte altercado en medio del cual se presentaron agresiones verbales recíprocas. En ese contexto, y de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por las autoridades, la mujer habría tomado un arma cortopunzante para atacar al hombre, causándole heridas en el tórax y en uno de sus brazos.

Entérese: Así engañaron a más de 1.000 personas con falsas agencias de viajes en Medellín

Pese a la gravedad de las lesiones, la víctima logró salir por sus propios medios del apartamento con la intención de pedir ayuda. Minutos después fue encontrada por uniformados de la Policía Nacional en las zonas comunes del conjunto residencial. Los policías activaron los protocolos de atención y coordinaron su traslado a un centro asistencial, donde el personal médico intentó estabilizarlo.

Sin embargo, los esfuerzos por salvarle la vida no fueron suficientes. Horas después de su ingreso al hospital, el hombre falleció como consecuencia de las heridas sufridas durante la agresión, un desenlace que dio inicio a la investigación penal para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades.

Lea también: Atroz caso de feminicidio en Antioquia: así terminó lo que en principio se hizo ver como un accidente vial

Las labores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron recolectar evidencia física y otros elementos que respaldan la hipótesis presentada por la Fiscalía. Tras lo ocurrido, Angie Karina Ruiz Hernández fue capturada en flagrancia y, según informaron las autoridades, entregó voluntariamente el arma cortopunzante que presuntamente habría utilizado durante el ataque. Ese elemento quedó bajo cadena de custodia como parte del material probatorio del proceso.

Con el avance de la investigación, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá presentó a la mujer ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de homicidio agravado. Durante las audiencias concentradas, la procesada decidió no aceptar los cargos formulados por el ente investigador.

Al evaluar los argumentos presentados por la Fiscalía, el juez determinó imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras continúa el proceso judicial. En las próximas etapas del caso, la Fiscalía buscará sustentar su acusación con las pruebas recopiladas para establecer la eventual responsabilidad penal de la procesada en la muerte de su compañero sentimental.

Siga leyendo: Tres hombres de Itagüí fueron asesinados y abandonados en distintas partes de Antioquia: ¿qué hay detrás del crimen?

Bloque de preguntas y respuestas:

1. ¿De qué delito fue imputada Angie Karina Ruiz Hernández?
La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado por su presunta responsabilidad en la muerte de su compañero sentimental. Durante las audiencias, la procesada no aceptó los cargos.
2. ¿Cómo fue atacada la víctima por Angie Karina Ruiz Hernández, según la Fiscalía?
Con un arma cortopunzante durante una discusión, la víctima recibió heridas en el tórax y en uno de sus brazos, alcanzó a salir del apartamento para pedir ayuda y posteriormente murió en un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.
3. ¿Cuáles son las próximas etapas del proceso judicial contra Angie Karina Ruiz Hernández?
El caso continuará en las siguientes etapas del proceso penal, mientras la mujer permanece privada de la libertad por orden judicial. La noticia no informa la fecha de las próximas audiencias.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Cárceles
Homicidio
Asesinato
Parejas
Armas blancas
Fiscalía
Fiscalía General de la Nación
Colombia
Bogotá
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos