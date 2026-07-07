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Por ley y por cuenta propia: el empalme seguirá pese a la ruptura entre Petro y Abelardo

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aclaró que el equipo seguirá buscando información del Estado mediante un proceso paralelo de auditoría y análisis técnico. ¿Cómo será?

  • El tono de la conversación ha escalado luego de que el presidente Petro dijera que el ganador fue Cepeda, contradiciendo los resultados en las urnas. FOTOS: Colprensa
    El tono de la conversación ha escalado luego de que el presidente Petro dijera que el ganador fue Cepeda, contradiciendo los resultados en las urnas. FOTOS: Colprensa
El Colombiano
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hace 4 horas
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El gobierno entrante insiste en que el empalme no se detendrá, aunque ya no se sentará en la misma mesa con la administración de Gustavo Petro. Pero así ambos equipos no quieran verse, la ley señala que debe haber un “acto de entrega de información”.

De todas formas, horas después de que el presidente electo anunció la suspensión de las reuniones oficiales de transición, su equipo aseguró que continuará recopilando información del Estado a través de lo que ha denominado el empalme anticorrupción, una estrategia con la que pretende seguir auditando la administración saliente mientras exige que el Gobierno reconozca oficialmente el resultado electoral.

En contexto: De la Espriella suspende empalme con el gobierno Petro y anuncia otras medidas

Tras la decisión del presidente electo, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo reunió a los ministros ya designados, a los líderes del proceso de transición y a los coordinadores de las comisiones sectoriales para definir cómo continuará esa nueva etapa del empalme.

El mensaje fue que el trabajo no se suspenderá. Según explicó Restrepo, el equipo seguirá adelantando auditorías forenses, análisis técnicos y utilizando las herramientas tecnológicas que, asegura, han desarrollado durante los últimos meses para conocer el estado en que recibirán la administración pública. Como han señalado desde la semana pasada, ya han recopilado por su cuenta “el 75 % de la información”.

El vicepresidente electo agregó: “Aquí nadie da un paso atrás. Todo el equipo del Empalme está firme para defender la Constitución, el Estado de Derecho, la legitimidad de nuestro presidente electo y la voluntad de millones de colombianos que decidieron el rumbo del país en las urnas”.

La reunión se produjo apenas horas después de que De la Espriella anunciara el rompimiento de las mesas de trabajo con el Gobierno Petro, una decisión que calificó como irreversible mientras el Ejecutivo no reconozca su elección.

El día en que el gobierno de Gustavo Petro reconozca a Abelardo de la Espriella como presidente electo nos volvemos a sentar”, afirmó Restrepo, dejando claro que la suspensión aplica únicamente para los encuentros institucionales con el Gobierno saliente.

¿Hay consecuencias legales de suspender el empalme?

El proceso de empalme entre gobiernos está reglamentado por la Ley 951 de 2005, que fija los procedimientos para la entrega de la administración pública.

La legislación establece que los funcionarios salientes tienen la obligación de entregar a quienes los reemplazarán un informe de gestión, acompañado de un acta en la que se detalle el estado de los asuntos, recursos y procesos bajo su responsabilidad.

A su vez, los funcionarios entrantes deben recibir esa documentación y revisar su contenido. La ley dispone que, una vez firmada el acta de entrega, cuentan con un plazo de 30 días hábiles para verificar la información y establecer si existen posibles irregularidades en la administración recibida.

La misma norma señala que la entrega de esos documentos debe realizarse mediante un acto formal. Entonces, aunque no es obligación que ambas partes tengan reuniones constantes, la ley sí indica que al menos entre cada cartera debe haber ese encuentro de entrega de la información.

¿Cómo fue la ruptura del empalme?

En la mañana de este martes, De la Espriella anunció la suspensión total del proceso al considerar que el Gobierno había cruzado una línea que hacía imposible mantener las reuniones institucionales. Según explicó posteriormente, la decisión respondió a que, en su criterio, el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda “iniciaron un plan para quedarse en el poder” y pretenden hacerlo “a través de un golpe de Estado”.

El presidente electo aseguró que no podía continuar sentado “a la mesa con una banda de golpistas y corruptos” y acusó al mandatario de desconocer la institucionalidad al insistir en que el verdadero ganador de las elecciones fue Iván Cepeda y no él, pese a que las autoridades electorales ya le expidieron la respectiva credencial.

“El plan de Petro siempre fue hacer lo mismo que hicieron los Castro, lo que hizo su amigo Chávez, lo que ha hecho Ortega y otros tiranos del socialismo del siglo XXI para quedarse en el poder”, afirmó De la Espriella, quien además sostuvo que el jefe de Estado ha pretendido atribuirse competencias que no le corresponden y desconocer la decisión adoptada en las urnas.

Paradójicamente, después del anuncio de la suspensión del empalme, el presidente Petro moderó parcialmente su discurso. A través de su cuenta de X aseguró que reconoce “al pueblo real que votó por Abelardo y lo respeto”, aunque no hizo un reconocimiento explícito del presidente electo en los términos exigidos por el nuevo gobierno.

Para José Manuel Restrepo, las declaraciones del mandatario fueron el detonante de la ruptura. Si bien reconoció que existía inconformidad por los llamados a la desobediencia civil, aseguró que lo que terminó haciendo inviable el proceso fue el desconocimiento del resultado electoral.

¿Y qué opinan en el Pacto Histórico sobre la postura de Petro?

Mientras tanto, dentro del partido del presidente también comenzaron a evidenciarse diferencias sobre la estrategia frente a las elecciones. Fuentes consultadas por este diario señalaron que existen sectores que respaldan la posibilidad de promover acciones judiciales para buscar la nulidad del proceso electoral, mientras otros consideran que debe respetarse el resultado.

Antes de una reunión de bancada con el presidente Petro, el representante Heráclito Landinez aseguró que en el Pacto Histórico “somos demócratas” y defendió la necesidad de respetar las instituciones. Luego, el representante Gabriel Becerra confirmó que respaldarán las demandas relacionadas con el resultado electoral que Petro está promoviendo para declarar nula la elección, argumentando que persisten dudas sobre los escrutinios.

Siga leyendo: Petro se reunió en Palacio con la bancada del Pacto Histórico y reiteró su salida del Gobierno: detalles del encuentro

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó con el empalme entre el Gobierno Petro y Abelardo de la Espriella?
El presidente electo suspendió las mesas oficiales de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro tras cuestionar su reconocimiento del resultado electoral. Sin embargo, su equipo aseguró que continuará recopilando información mediante un proceso paralelo denominado “empalme anticorrupción”.
¿Cómo continuará el empalme si ya no hay reuniones con el Gobierno saliente?
El equipo del gobierno entrante asegura que seguirá adelantando auditorías, análisis técnicos y recopilación de información por cuenta propia. También anunció reuniones con autoridades regionales para preparar la transición mientras permanece suspendido el empalme oficial.
¿Por qué Abelardo de la Espriella suspendió el empalme con el Gobierno de Petro?
De la Espriella afirmó que decidió romper las mesas de trabajo porque considera que el Gobierno saliente desconoció el resultado de las elecciones. Según el presidente electo, solo retomará el diálogo institucional cuando su elección sea reconocida oficialmente.
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