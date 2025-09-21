85 lagos fueron descubiertos bajo el hielo de la Antártida

Gracias a una década de datos del satélite CryoSat de la ESA, investigadores han identificado 85 lagos previamente desconocidos a varios kilómetros bajo la superficie helada que rodea el Polo Sur. Esto aumenta el número de lagos subglaciales activos conocidos bajo la Antártida en más de la mitad, hasta 231.
Ocultos bajo la mayor masa de hielo de la Tierra, cientos de lagos subglaciales forman una parte crucial de la estructura helada de la Antártida, afectando el movimiento y la estabilidad de los glaciares y, en consecuencia, influyendo en el aumento global del nivel del mar.
La investigación, publicada en Nature Communications, es significativa porque los lagos subglaciales activos, que se drenan y rellenan cíclicamente, ofrecen una perspectiva excepcional de lo que sucede muy por debajo de la superficie, en la base de la capa de hielo, informa la ESA. La investigación también identificó nuevas vías de drenaje bajo la capa de hielo, incluyendo cinco redes interconectadas de lagos subglaciales.
La autora principal del estudio, Sally Wilson, investigadora doctoral de la Universidad de Leeds, explicó que el conocimiento sobre los lagos subglaciales y el flujo de agua es limitado debido a que están enterrados bajo cientos de metros de hielo.