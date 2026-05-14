Gobierno niega participación en política, mientras la MOE analiza 60 casos por posible corrupción

A pocos días de la primera vuelta del 31 de mayo, las denuncias por garantías electorales, la seguridad de las campañas y el impacto de la desinformación en el proceso democrático han tomado fuerza. La discusión volvió a escalar este miércoles durante la reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, realizada en Manizales.
Allí, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó los señalamientos sobre presunta participación del Gobierno en política, pues aseguró que el Ejecutivo “no está haciendo campaña”.
Además, el funcionario negó que desde el Gobierno se estén destinando recursos oficiales o promoviendo presiones sobre funcionarios públicos para favorecer aspiraciones presidenciales.
Las declaraciones coincidieron con una nueva controversia alrededor de la participación de servidores públicos en política. La Procuraduría suspendió provisionalmente a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, después de que expresara públicamente su respaldo al candidato Iván Cepeda durante una entrevista.
El episodio alimentó las críticas que desde hace varias semanas vienen formulando campañas y sectores políticos sobre las condiciones de transparencia y equilibrio de la contienda electoral.
Amplíe información: “Están presionando en los territorios para votar por Cepeda”: Claudia López en debate presidencial
Por medio de sus redes sociales, la candidata Claudia López aseguró que conocía las presiones que estarían ejerciendo varios grupos armados por, presuntamente, votar por cierto candidato presidencial. No señaló a ninguno en específico, aunque en el debate que organizó este diario sí señaló directamente al candidato del Pacto Histórico.
“Plomo por un lado, clientelismo por otro, falta de debate y además ni siquiera hay reglas para acceder a financiación pública”, sostuvo en X. Mientras que durante el debate presidencial de EL COLOMBIANO, aseguró: “están presionando en los territorios para votar por Cepeda”.