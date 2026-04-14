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Arranca la Feria del Libro del ITM en Medellín: anímese que tendrá descuentos y programación gratuita

Los eventos se realizarán en la plazoleta de la sede Robledo de la institución educativa. La entrada será libre.

  • La feria del ITM convoca a lectores, editores y escritores durante dos días de programación literaria y cultural. Foto: Julio Herrera.
    La feria del ITM convoca a lectores, editores y escritores durante dos días de programación literaria y cultural. Foto: Julio Herrera.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Este miércoles 15 y el jueves 16 de abril, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., en la plazoleta de Bienestar de la sede Robledo del ITM, se realizará la edición 18 de la Feria del Libro del ITM, un evento de entrada libre que reunirá a escritores, editoriales, artistas y público general en torno a la lectura, la cultura y las expresiones artísticas.

La programación contempla 17 actividades. El miércoles 15 de abril abrirá con la charla inaugural “Conversaciones en la U”, en la que participarán el autor David Betancourt, con su libro El fracasador, y el rector del ITM, Alejandro Villa. A lo largo de la mañana se realizará un homenaje a los 20 años de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, en articulación con la Fundación Asia Iberoamérica.

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Ese mismo día habrá una presentación artística con comparsas, circo y música en vivo a cargo de la Corporación Artística Expresión Juvenil. Al mediodía, la literatura se cruzará con la gastronomía en una actividad inspirada en la obra La vegetariana, que incluirá una demostración de cocina coreana. En la tarde, se desarrollarán presentaciones de libros, entre ellos El viaje nos cambia, de Reinaldo Spitaletta, y el prelanzamiento de La rebelión de la nada. Historias del nadaísmo en Colombia, con la participación de sus autores y editores.

La música también tendrá un espacio con la charla “Rompan todo: Otra historia del rock en Medellín”, que propone una revisión crítica del relato sobre este género en la ciudad. La jornada cerrará con un freestyle literario y la entrega de los Premios Entre Páginas 2026.

Feria del Libro del ITM 2026: programación del 16 de abril

El jueves 16 de abril comenzará con la apertura de la exposición Melancolía punk. El 9, el fotógrafo rebelde de Medellín. Posteriormente, se realizará un concierto didáctico a cargo del Semillero de la Red de Escuelas de Música de Envigado, dirigido a público infantil. A media mañana, la escritora Sara Jaramillo presentará su primer libro de literatura infantil, en conversación con el moderador Juan Mosquera.

En la tarde se desarrollará la premiación de un concurso de cuentos institucional y varias presentaciones editoriales, entre ellas Cuentos para leer en el microscopio, de Yesid Espinosa, y Los años del miedo. Medellín 1980-1990, de Luis Alirio Calle, que aborda la violencia en la ciudad durante las décadas de 1980 y 1990 desde una perspectiva narrativa centrada en el miedo como protagonista.

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La jornada incluirá además un taller de fanzines orientado a explorar formatos alternativos de publicación, y la presentación del libro Cuerpo, vestido, nación, de Leifer Hoyos Madrid, que analiza la relación entre vestimenta e identidad en el siglo XIX.

Según Fabio Gallego, coordinador de mercadeo de la Editorial ITM, desde hace tres años la feria dejó de centrarse exclusivamente en la comercialización de libros para privilegiar la experiencia del lector. En ese sentido, la programación incluye actividades académicas, culturales y artísticas que buscan situar al público en el centro de la conversación.

Según la organización, se trata de una de las pocas iniciativas de este tipo impulsadas por una institución universitaria en Medellín. Para esta edición, la feria se articula bajo el lema “Una palabra vale más que mil imágenes”, una consigna que reivindica el poder de la palabra en un contexto dominado por lo visual.

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¿Qué editoriales participan y qué descuentos hay?

La feria contará con la participación de diversas editoriales y librerías, entre ellas Grammata, Exlibris, La Pascasia, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y El Pie de la Letra, que ofrecerán descuentos en libros durante los dos días del evento, con rebajas que oscilan entre el 5 % y el 20 %, según cada expositor.

El ingreso será libre y no requiere vínculo previo con la institución. Los asistentes podrán acceder directamente a la plazoleta de Bienestar, donde se desarrollará la totalidad de las actividades.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo es la Feria del Libro del ITM 2026?
Se realizará el 15 y 16 de abril de 2026, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. en Medellín.
¿La entrada a la Feria del Libro del ITM es gratis?
Sí. El ingreso es libre y no requiere inscripción previa ni vínculo con la institución.
¿Dónde queda la Feria del Libro del ITM?
Se realiza en la sede Robledo del Instituto Tecnológico Metropolitano, en Medellín.

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