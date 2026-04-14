Arranca la Feria del Libro del ITM en Medellín: anímese que tendrá descuentos y programación gratuita

Este miércoles 15 y el jueves 16 de abril, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., en la plazoleta de Bienestar de la sede Robledo del ITM, se realizará la edición 18 de la Feria del Libro del ITM, un evento de entrada libre que reunirá a escritores, editoriales, artistas y público general en torno a la lectura, la cultura y las expresiones artísticas.

La programación contempla 17 actividades. El miércoles 15 de abril abrirá con la charla inaugural “Conversaciones en la U”, en la que participarán el autor David Betancourt, con su libro El fracasador, y el rector del ITM, Alejandro Villa. A lo largo de la mañana se realizará un homenaje a los 20 años de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, en articulación con la Fundación Asia Iberoamérica.

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Ese mismo día habrá una presentación artística con comparsas, circo y música en vivo a cargo de la Corporación Artística Expresión Juvenil. Al mediodía, la literatura se cruzará con la gastronomía en una actividad inspirada en la obra La vegetariana, que incluirá una demostración de cocina coreana. En la tarde, se desarrollarán presentaciones de libros, entre ellos El viaje nos cambia, de Reinaldo Spitaletta, y el prelanzamiento de La rebelión de la nada. Historias del nadaísmo en Colombia, con la participación de sus autores y editores.

La música también tendrá un espacio con la charla “Rompan todo: Otra historia del rock en Medellín”, que propone una revisión crítica del relato sobre este género en la ciudad. La jornada cerrará con un freestyle literario y la entrega de los Premios Entre Páginas 2026.