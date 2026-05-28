“Sin democracia no hay futuro”: Juliana Velásquez, presidenta de Proantioquia

Proantioquia tomó una decisión que no ha sido propiamente común en su historia: así como en otras ocasiones ha sido clave contribuyendo a la construcción del metro, de Ruta N o del aeropuerto, en este momento de la historia, de cara a unas elecciones cruciales para el futuro del país, decidieron que debían darle un buen empujón a la democracia.
Como una parte significativa del país, esta plataforma de empresarios paisas siente la necesidad de defender un proyecto democrático para Colombia, en el cual –sin estar identificados con un partido en particular– los colombianos puedan seguir viviendo en un país libre y la empresa privada pueda seguir aportando al progreso.
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Y se pusieron metas concretas. Una de ellas es combatir la abstención de más del 50%. Para ello, Proantioquia ha liderado estrategias pedagógicas masivas —como la movilización de más de 250.000 jurados de votación del sector privado— y campañas innovadoras como Vale votar, una alianza con más de 120 marcas para incentivar que la gente vote. Con su certificado de votación en mano, cualquier colombiano puede obtener desde descuentos de 10% en compra de motos hasta un tinto gratis, pasando por beneficios en centros comerciales como El Tesoro.
La presidenta de Proantioquia, Juliana Velásquez, quien completa un año al frente de la entidad, habló con EL COLOMBIANO. También cuenta los tres grandes proyectos de futuro de la entidad: la transformación portuaria y social de Urabá mediante una gran alianza público-privada de 25 entidades, la ampliación estratégica del aeropuerto José María Córdova y la ordenación del boom turístico de Medellín y de las regiones.