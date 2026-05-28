“Sin democracia no hay futuro”: Juliana Velásquez, presidenta de Proantioquia

Proantioquia tomó una decisión que no ha sido propiamente común en su historia: así como en otras ocasiones ha sido clave contribuyendo a la construcción del metro, de Ruta N o del aeropuerto, en este momento de la historia, de cara a unas elecciones cruciales para el futuro del país, decidieron que debían darle un buen empujón a la democracia. Como una parte significativa del país, esta plataforma de empresarios paisas siente la necesidad de defender un proyecto democrático para Colombia, en el cual –sin estar identificados con un partido en particular– los colombianos puedan seguir viviendo en un país libre y la empresa privada pueda seguir aportando al progreso. Le puede interesar: ¿Tiene ansiedad electoral? Le contamos qué es y cómo afrontarla Y se pusieron metas concretas. Una de ellas es combatir la abstención de más del 50%. Para ello, Proantioquia ha liderado estrategias pedagógicas masivas —como la movilización de más de 250.000 jurados de votación del sector privado— y campañas innovadoras como Vale votar, una alianza con más de 120 marcas para incentivar que la gente vote. Con su certificado de votación en mano, cualquier colombiano puede obtener desde descuentos de 10% en compra de motos hasta un tinto gratis, pasando por beneficios en centros comerciales como El Tesoro. La presidenta de Proantioquia, Juliana Velásquez, quien completa un año al frente de la entidad, habló con EL COLOMBIANO. También cuenta los tres grandes proyectos de futuro de la entidad: la transformación portuaria y social de Urabá mediante una gran alianza público-privada de 25 entidades, la ampliación estratégica del aeropuerto José María Córdova y la ordenación del boom turístico de Medellín y de las regiones.

¿Cómo llega a Proantioquia y cómo le ha ido en este primer año?

“Lideré una empresa que se llama Globalista hace 14 años, afiliada a Proantioquia. Quise explorar el camino de la incidencia en lo público desde lo privado, que es un poco lo que hace Proantioquia hace 51 años, que es poner las capacidades del sector privado en la construcción de lo público, tanto en los grandes proyectos jalonadores de desarrollo del territorio como contribuir a la solución de los grandes problemas públicos”.

Los he visto muy activos con el tema de la democracia, le han hecho una apuesta muy especial en estas elecciones. ¿Por qué y a qué le apuestan?

“Proantioquia es una plataforma sobre todo de confianza. Es un arquitecto de largo plazo y en ese sentido, el año pasado, en el marco de los 50 años, Proantioquia se plantea tres proyectos de futuro: aeropuerto, Urabá y el proyecto de turismo. Pero también se hace una pregunta que es fundamental y es cuál es el rol que tiene una institución como Proantioquia en el cuidado de lo público y de la democracia, al no ser un gremio, al no ser un centro de pensamiento, al no ser un actor político partidista, pero sí ser un actor público. Y nuestra respuesta arroja lo que llamamos el cuarto proyecto de futuro, que es el proyecto de cuidado de la democracia, que pretende rodear las instituciones clave del orden democrático; hemos sacado proyectos en común con la Registraduría, nos hemos reunido con la Procuraduría, con la Contraloría, con las cortes y con el Congreso”.

Y también han jugado un papel protagónico en la pedagogía y en los jurados de votación, ¿qué han hecho?

“También tuvimos un rol protagónico en la estimulación para que la empresa privada fuera más activa en la postulación y selección de jurados electorales. Siempre ha habido una discusión en torno al rol del sector privado en la conversación democrática y tenemos un marco legal muy claro. Siempre hemos hablado de si el empresario debe hablar de política o de democracia en las empresas o no debe y cómo se relaciona con los empleados en esa conversación. Pero es que los jurados electorales del sector privado son una figura jurídica que hoy existe y somos guardianes de la democracia. Y esa es una conversación que es transparente, una conversación no partidista, que se da desde la autorresponsabilidad y los resultados son impresionantes. Más de 250.000 jurados electorales adicionales del sector privado”.

Hay un cambio fundamental, porque Proantioquia dice: ‘aquí hay un problema en la democracia y tenemos que volver a movilizar el espíritu de la ciudadanía para que participe en las elecciones’.

“En Proantioquia entendemos que sin democracia no hay futuro. Nosotros, por supuesto, somos unos arquitectos de largo plazo, somos unos guardianes de esa visión compartida de futuro que tenemos en el territorio de manera articulada entre el sector público, sector privado, sector social y academia. Pero es que sin democracia no hay futuro, sin ese acuerdo sobre las reglas democráticas que nos permiten tener libertad, que nos permiten elegir, que nos permiten tener una conversación diversa en un marco de respeto, no podemos seguir construyendo futuro”.

Uno habla de democracia y a veces es un concepto que para mucha gente no significa nada en su vida diaria. ¿Cómo han tratado de demostrarle a la gente qué significa la democracia?

“En la Encuesta Mundial de Valores que salió el año pasado dice que la democracia es un concepto muy lejano y en jóvenes mucho más. Es un concepto que la gente no es capaz de volver cotidiano porque no es capaz de palparlo. Salió en la encuesta que se había perdido un poco esa capacidad de dialogar, pero también salió que es muy importante la libertad. Libertad de elegir, libertad de elegir qué estudio, en qué trabajo, qué compro, a qué redes sociales tengo acceso. Es decir, el concepto de libertad es un concepto muy importante”.

¿Desde Proantioquia creen que está en riesgo ese punto en estas elecciones?

“Creemos, más allá de lo que está en riesgo, que democracia es libertad y que libertad es elegir y que lo que nosotros promovemos es ese valor democrático de la libre elección, es ese valor democrático de la libre empresa y es ese valor democrático de yo poder autogestionarme como ciudadano”.

Más del 50% de la población no vota. ¿Qué han hecho para tratar de incentivar el voto?

“Varias cosas. Crecí con un concepto de las elecciones como si fueran una fiesta de la democracia. Es decir, uno acompañaba a los papás a votar, uno participaba de las conversaciones y hoy se volvió como una cosa lejana y polarizada. Queremos volver al concepto de que la democracia es una fiesta y que la época electoral es más una celebración que cualquier otra cosa. Encontramos que además de la apatía política, a la que todos los ciudadanos tienen derecho a sentir, hay mucho desconocimiento de la operación electoral, del lugar de votación, del registro. Entonces ese desconocimiento ha sido para nosotros una obsesión, es decir, hacer mucha pedagogía electoral del lugar de votación a través de una página que se llama Dondevoto.com.co, donde le decimos a la ciudadanía dónde y cómo votar. Sacamos muchísimas piezas de comunicación que le apuntaban un poco a la pedagogía de las fechas y los trámites que hay que hacer para poder ejercer el voto. Y hoy estamos con una campaña de incentivos al voto que se llama Vale votar. Más de 80 marcas se han vinculado a una plataforma de incentivos electorales simplemente para incentivar el voto. Nosotros aquí no estamos diciendo ni por quién ni para qué, no, simplemente vote”.

¿Cómo funciona eso?

“En la plataforma valevotar.co ingresan y encuentran las marcas que se unieron a la alianza. Es decir, encuentras 10% de descuento en Haceb, café gratis en Juan Valdez y Pergamino, 10% en Incolmotos, en Flamingo. Le dan clic a la marca y sale el descuento. Van más de 80 empresas y se siguen sumando todos los días”.

¿Usted ya sabe por quién va a votar?

“No lo voy a decir porque represento una institución que no es partidista, que lleva 51 años logrando hablar de democracia sin entrar en ese ejercicio polarizante tan dañino para las instituciones. Pero por supuesto, puedo decir porqué voy a votar: por la libre empresa, la democracia liberal, por un gobierno que habilite el desarrollo desde las regiones, voy a votar por un gobierno que garantice los bienes públicos, la seguridad, un manejo fiscal responsable, la austeridad en el gasto público”.

Cuéntenos del proyecto que tienen con Urabá, ¿qué papel está jugando Proantioquia?

“Urabá es la tierra prometida, como lo decía el pueblo katío. Urabá es una región compuesta por once municipios que tiene mar y eso habilita el desarrollo portuario y logístico, pero también de turismo y tiene una industria y una agroindustria que lleva 70 años construyendo desarrollo en el territorio solos, porque la ausencia del Estado en ese territorio ha sido grande y hoy en día más de 25 instituciones públicas, privadas, sociales y académicas creamos la gran alianza público privada de Urabá y nos pusimos un norte común en seis líneas, tres habilitadores y tres catalizadores que le apuntan a todo el desarrollo portuario y logístico que empieza con Puerto Antioquia, aunque hay tres puertos más en construcción. Le apunta al desarrollo turístico, al desarrollo de la infraestructura habilitante, a una planeación urbana que pasa por la discusión del área metropolitana de Urabá, pero la trasciende. Es un gran plan maestro urbano, es cómo hacemos para que esas grandes palancas de desarrollo también habiliten bienestar para el territorio y una calidad de vida que nos permita apostar de manera integral al futuro de un territorio que tiene todas las condiciones, empezando por la gente, la industria y las oportunidades”.

¿Qué rol juega Proantioquia?

“Es la gran plataforma de articulación. El año pasado declara y le propone al territorio que Urabá sea un gran proyecto de futuro, eso es como poner el foco en un territorio. Sienta sobre la mesa estas 25 instituciones y articula la gran alianza público privada de la Gobernación, las alcaldías, EPM, el Metro, la industria, las universidades.Es guardiana de ese plan porque es que las alcaldías y las gobernaciones cambian cada cuatro años. Nosotros somos custodios de esa visión. Tenemos seis mesas trabajando en los seis habilitados para que las cosas avancen rápido”.

¿Y que están haciendo con el aeropuerto José María Córdova?

“Es un problema de éxito, es decir, es un problema de que tenemos muchos más turistas de los que planeamos, de que tenemos mucha más inversión de la que recibimos cuando se estaba planeando el aeropuerto. Nosotros pensamos el proyecto de futuro de región aeroportuaria en términos de oportunidad, es decir, cómo construimos una región aeroportuaria que sea coherente con la inversión que tenemos y con el turismo que queremos tener, pero que además genere desarrollo de inversión. Estamos en la discusión de la segunda pista y la segunda terminal con el Plan Maestro Aeroportuario. Estamos encargados del problema migratorio de la mano de Migración Colombia, desarrollando campañas y actividades tendientes a que ese control migratorio se descongestione”.

También está el turismo y el entretenimiento. ¿Qué tienen montado al respecto?