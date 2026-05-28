Historias de 48 horas y visualización anónima llegarían a planes “Plus” de Facebook, Instagram y WhatsApp

Meta inició la implementación de nuevos planes de suscripción para Facebook, Instagram y WhatsApp bajo las versiones “Plus”. El anuncio fue realizado por la directora de producto de la compañía, Naomi Gleit, en un video publicado en Instagram.
“Hola a todos, tenemos noticias emocionantes sobre cómo estamos construyendo valor con nuestros nuevos productos de suscripción”, afirmó Gleit, al explicar que la empresa “está comenzando a desplegar Facebook+, Instagram+, WhatsApp+, con funciones mejoradas que nuestra comunidad ya disfruta”.
La compañía indicó que el lanzamiento es global, aunque no ha precisado qué regiones reciben primero el servicio ni el cronograma completo de expansión.
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