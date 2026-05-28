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Pablo Peirano reemplazará a Leonel Álvarez en el Bucaramanga

Después de la salida de Leonel Álvarez de Atlético Bucaramanga a mediados del primer semestre de 2026, el equipo bumangués anunció a su nuevo director técnico, el uruguayo Pablo Peirano.

  • Pablo Peirano en su presentación como estratega del Bucaramanga. FOTO: X ABUCARAMANGA
    Pablo Peirano en su presentación como estratega del Bucaramanga. FOTO: X ABUCARAMANGA
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 horas
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Pablo Peirano regresa al fútbol colombiano para dirigir al Atlético Bucaramanga a partir del próximo semestre. El equipo santandereano que estuvo bajo el mando de Leonel Álvarez desde marzo de 2025 hasta el pasado semestre, tendrá en el uruguayo un nuevo timonel, quien llega con la esperanza de mejorar la situación actual del equipo leopardo.

Como si fuera obra del destino, Peirano dirigirá al equipo que le ganó la final del fútbol colombiano en 2024. En ese semestre, el charrúa llevó a Independiente Santa Fe a la final del FPC tras cabalgar el torneo e incluso, en la segunda mitad de ese año, siguió sumando hasta convertirse en el equipo con más puntos en la tabla anual, sin embargo, no pudo ser campeón de Colombia con el león capitalino.

El uruguayo viene de dirigir a Nacional de Uruguay en 2025, conjunto con el que tuvo un balance positivo de 23 victorias, 5 empates y 5 derrotas, empero, la eliminación de la Copa Libertadores de ese año fue el principal motivo de su despido, además de perder las finales del fútbol uruguayo ante Peñarol, clásico rival del conjunto tricolor.

“Me gusta la esencia que tiene de competir, un equipo propositivo de local y visitante. El convencimiento y nuestra forma de trabajar y sentir el fútbol, por eso venimos con la valija cargada de ilusiones”, dijo el entrenador en su video de presentación.

Leonel Álvarez, por su parte, es protagonista de rumores. El director técnico antioqueño es agente libre en este momento y puede negociar con el equipo que le busque. Su llegada al DIM ya no será porque los rojos de Antioquia contrataron a Amaranto Perea.

Lea también: Nacional llega a la final con bajas sensibles, pero recupera a dos jugadores y está pendiente de Eduard Bello

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