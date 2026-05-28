Édison López sueña con lograr su primer título profesional y Envigado define la corona de la B en el Polideportivo Sur

Con 22 jugadores canteranos, 14 de ellos nacidos en Antioquia, dos como debutantes en la presente temporada y un equipo que tiene como promedio de edad los 22.8 años, según confirmó Julián Yepes, analista del club, el Naranja espera celebrar en casa ante su gente.

Los dirigidos por Alberto Suárez disputarán hoy, desde las 3:00 de la tarde en el Polideportivo Sur, el duelo que los lleve a coronarse campeones. Aunque ganando no consolidan su regreso a la primera división, el galardón sería la cuota inicial del sueño que esperan ratificar a finales de año.

Envigado está a 90 minutos de asegurar el título del Torneo BetPlay 1-2026 y abonar a su regreso a la primera división. Con el triunfo 3-2 como visitante en la serie final ante Real Cartagena , el equipo naranja sueña con el título respaldado por la fuerza de sus canteranos y la fidelidad de una hinchada.

Entre las caras nuevas que ha proyectado en la temporada está el juvenil Sebastián Salinas, goleador del Torneo sub-20 de la Liga Antioqueña de Fútbol con 9 anotaciones, y el lateral Mateo Betancur. Ellos, junto a otros canteranos como Miguel Marulanda (8 goles en la B, incluido el triplete ante Real Cartagena), han consolidado una campaña con 13 victorias, cuatro empates y cinco derrotas, con 33 goles a favor (siendo el equipo más efectivo en ese ítem), con 19 tantos en contra y en once ocasiones han logrado sacar su arco en cero.

El reto es grande ya que al frente tendrán un rival con jugadores que han disputado finales, como Jarlan Barrera, Fredy Montero, Guillermo Tegüé, Didier Pino y Sebastián Herrera. Pero el optimismo en el cuadro paisa es alto y por eso esperan mantener la ventaja y celebrar.

Uno de los hombres clave de la campaña de Envigado es Édison Alexánder López Gil, volante nacido en Bello, que tiene el anhelo de ganar su primer título como profesional.

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El futbolista de 26 años de edad, ajusta 12 como jugador de Envigado y por ello quiere, como hijo de este club, darle una alegría a su familia, sus amigos, a su pequeña Renata (hija próxima a cumplir un año de edad) y a los niños de las escuelas de la cantera que, tal y como él lo hizo cuando era pequeño, llegan cada fecha para animarlos.

Édison reconoce que el paso por la B ha sido duro; de manera jocosa menciona que es un torneo en el que nadie gana de nombre, por el contrario, a todas las canchas donde han llegado se han encontrado con rivales que los retan, que no les hacen fáciles las cosas y que con irreverencia los enfrentan en busca de la victoria.

“Nosotros en la A éramos así, siempre llegábamos a los estadios de los rivales con la motivación de hacerlos correr, de retarlos, de buscar los resultados; ahora en la B nos ha tocado a nosotros responder a esos jugadores irreverentes que nos quieren ganar”, comentó.

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Están motivados, mas no confiados, y esperan en casa hacer respetar el campo para festejar junto a sus seres queridos y estar un paso más cerca de volver a la A.

López quiere dejar al equipo de nuevo en primera división y ojalá cumplir otro de sus sueños: llegar a un club más grande. Recientemente se habló de un posible interés del DIM por él, pero nada se concretó; mientras eso pasa, Édison sigue concentrado en ayudar a sus compañeros más jóvenes a dar el gran paso, respaldándose con los tres mayores que tiene el equipo (Jesús Hernández, Stiward Acuña y Dairon Valencia), para juntos alcanzar el objetivo que se plantearon al inicio de la temporada: volver a la A.