Fuego amigo entre el Ejército y escoltas de la UNP por poco genera tragedia en Caquetá

Una aparente confusión entre organismos de seguridad del Estado por poco ocasiona una tragedia, cuando miembros del Ejército y de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se enfrascaron en una balacera en el departamento del Caquetá.

El hecho se presentó en la tarde de este jueves en la Ruta Nacional 65, en el tramo localizado entre los municipios de El Paujil y El Doncello.

En el sector había tropas de la Brigada 12 del Ejército, que estaban en actitud de alerta porque horas antes se había detectado la instalación de pancartas alusivas a las disidencias de las Farc.