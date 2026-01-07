El fenómeno de los cuadernos: Ana Sofía Henao y Feid unieron dos generaciones en una nueva campaña escolar

El regreso a clases en Colombia para este 2026 ha tomado un giro inesperado y sorpresivo al conectar el pasado de un icono de los cuadernos en los años 2000 con la tendencia musical contemporánea. Le puede interesar: Medellín está entre los destinos colombianos imperdibles de 2026 La reconocida modelo paisa Ana Sofía Henao, cuya imagen definió las portadas de útiles escolares durante más de una década, reapareció en la escena pública junto al cantante Feid para el lanzamiento de la nueva colección de la marca Primavera.

Ana Sofía Henao es una referente en las portadas de los cuadernos en Colombia, por lo que marcó una época. FOTO: Tomada de redes sociales Ana Sofía Henao y Feid

Una colaboración entre la música y la nostalgia

Esta alianza surgió en un momento clave para Salomón Villada Hoyos, conocido como Feid o Ferxxo. Tras el estreno de su documental XTHE ENDX, donde relató su evolución profesional, el artista anunció su nuevo álbum y el retorno a su nombre original. Este cierre de ciclo coincidió con la presentación de una nueva línea de productos que incluye cuadernos, termos, morrales y accesorios, todos inspirados en la identidad visual y las animaciones de su proyecto musical. La campaña está dirigida a estudiantes que, según ellos, buscan integrar los colores llamativos y las frases del universo de Feid en su rutina diaria. Sin embargo, el componente que ha capturado la atención mediática es la inclusión de Ana Sofía Henao.

La nueva colaboración con Feid tiene cuadernos, termos, morrales y accesorios, inspirados en el cantante. FOTO: Tomada de redes sociales Ana Sofía Henao y Feid

Aunque no protagoniza las portadas como antes, su presencia como referente en la materia junto a los artículos escolares funciona como un referente nostálgico para quienes crecieron con su imagen en las clases de las diferentes instituciones en el país.

El impacto en redes sociales

El propio Feid validó esta unión a través de su cuenta de Instagram, donde publicó imágenes de la modelo con la nueva mercancía. “Todo ‘setiaito’ pa entrar al colegio a encontrarme en el recreo con Ana Sofía Henao, que ya tiene todo su carrito lleno con los cuadernos del ‘Ferxxo’”, escribió Salomón.

La respuesta del público fue inmediata, evidenciando el interés por la colección. Entre los miles de comentarios por parte de los seguidores destacaron expresiones como: “Quiero estudiar solo por los útiles” y “Uffff los quiero todos”. Esta estrategia ha logrado revitalizar el mercado de útiles escolares al apelar a la memoria afectiva de los estudiantes, que ahora podrían ser padres y al entusiasmo de los jóvenes seguidores del artista paisa.

El legado de un ícono de las portadas

A sus 43 años, Ana Sofía Henao ha diversificado su carrera hacia el emprendimiento y la promoción de causas ambientales. No obstante, su vínculo con el material escolar sigue siendo una parte fundamental de su historia pública.

En una pasada entrevista con El Espectador, la modelo recordó sus inicios con la marca Scribe como la portada de muchos cuadernos que fueron tendencia en la época. “Eran fotos normales, de hecho en ese tiempo Scribe pertenecía a Mormones, era conservador el tema, hice 13 años portadas de cuadernos. Hubo muchos contratos que como menor de edad, por ejemplo grabábamos el comercial o tomábamos las fotos y teníamos que esperar hasta que yo cumpliera 18 años para firmar el contrato y para hacer pública la campaña”, expresó. Henao explicó que lo que inicialmente parecía un proyecto temporal, por poco tiempo, terminó convirtiéndose en una etapa de trece años acompañando a los estudiantes colombianos, lo cual le dio gran parte de su reconocimiento a nivel nacional y en el exterior.

Ana Sofía Henao es una mujer reconocida en el mundo del modelaje y empresarial en Colombia. FOTO: Tomada de redes sociales Ana Sofía Henao