La fama acorta la vida: el riesgo de muerte es mayor en los cantantes exitosos

Existen trabajos que pueden parecer normales o incluso deseables, pero que ocultan peligros inesperados para quienes los desempeñan. Los expertos comienzan a detectar patrones sorprendentes: ciertas profesiones podrían incrementar considerablemente la vulnerabilidad a problemas de salud graves. Lo que parece una rutina diaria puede impactar mucho más allá del horario laboral. Lea: Consejos para meditar, la práctica que genera bienestar físico y mental y que recomienda la OMS No se trata únicamente del esfuerzo físico o del estrés evidente, sino de factores menos visibles que se acumulan con el tiempo. Estudios recientes sugieren que algunos profesionales enfrentan riesgos silenciosos que elevan las probabilidades de mortalidad temprana. Aunque los números puedan parecer abstractos, cada cifra refleja historias y vidas afectadas por condiciones inesperadas en su entorno laboral. Investigaciones publicadas previamente indican que los cantantes famosos tienden a morir antes que el público en general. Sin embargo, no está claro si la fama en sí, las exigencias de la industria musical o el estilo de vida asociado al oficio contribuyen a un mayor riesgo, explican los investigadores. Lo que es seguro es que la fama puede ser un factor crítico en el acortamiento de las vidas de los cantantes más allá de los riesgos del trabajo, al menos en el Reino Unido, Europa y Norteamérica, sugiere una investigación de la Universidad Witten Herdecke de Alemania, publicada en Journal of Epidemiology & Community Health.

Según el trabajo, los artistas fallecen cuatro años antes, en promedio, que sus pares que no habían alcanzado el estatus de celebridad. Para resolver este enigma, se comparó retrospectivamente el riesgo de muerte de 648 cantantes, de los cuales la mitad había alcanzado la fama y la otra mitad no. Cada una de las 324 estrellas fue emparejada según año de nacimiento, género, nacionalidad, etnia, género musical y estado de solista o miembro de una banda, con sus pares menos conocidos. La mayoría (83,5%) eran hombres, y el año de nacimiento promedio fue 1949, con un rango que abarca desde 1910 hasta 1975. Más de la mitad (61%) de los cantantes eran norteamericanos, y el resto europeos y británicos. La mayoría eran blancos (77%), mientras que el 19% eran afrodescendientes y el 4% de otras etnias o mixtas. El género predominante entre los cantantes era el rock (65%), seguido por el R&B (14%) y el pop (9%), entre otros. Más de la mitad (59%) de los cantantes formaban parte de una banda, el 29% eran solistas, y el 12% actuaban tanto en solitario como en grupos. Le puede interesar: No somos la única especie con “tumbao”: la ciencia descubre el “genio” musical de los macacos La muestra de cantantes famosos se extrajo de los 2.000 mejores artistas de todos los tiempos en acclaimedmusic.net, una base de datos que recoge clasificaciones globales basadas en listas publicadas por críticos musicales, periodistas y profesionales de la industria, pero no en encuestas de audiencia o datos de ventas. Sólo se incluyeron los artistas activos entre 1950 y 1990 para asegurar suficiente información de seguimiento sobre el riesgo de muerte hasta finales de diciembre de 2023. El análisis de los datos mostró que, en promedio, los cantantes famosos vivieron hasta los 75 años, mientras que los menos conocidos lo hicieron hasta los 79 años. Aunque ser parte de una banda se asoció con un riesgo de muerte 26% menor en comparación con actuar solo, esta variable no afectó el impacto general de la fama, ya que los cantantes famosos tenían un 33% más de probabilidades de morir antes que sus contrapartes menos reconocidas. En conjunto, los análisis indican que el riesgo elevado de mortalidad surge específicamente tras alcanzar la fama, destacando este fenómeno como un posible punto de inflexión temporal para la salud, incluida la mortalidad. El mayor riesgo asociado a la fama es comparable a otros riesgos conocidos para la salud, como fumar ocasionalmente, que conlleva un aumento del 34% en la probabilidad de muerte, añaden.