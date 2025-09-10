EurON Pro, una nueva plataforma gratuita para la educación médica digital

La formación médica nunca termina, y en especialidades donde el conocimiento se actualiza de manera constante, el acceso a información confiable puede marcar la diferencia en la calidad de la atención. Lea también: 10 aplicaciones de salud que debe conocer Sin embargo, en países de América Latina y África, las barreras económicas y geográficas han limitado el acceso a cursos, bibliografía y recursos clínicos de última generación. En ese contexto surge EurON Pro, una nueva plataforma digital gratuita presentada por el Grupo Eurofarma y dirigida a médicos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud.

Educación médica en un entorno digital

El sector sanitario enfrenta un desafío común: cómo garantizar que el personal clínico disponga de herramientas actualizadas en cualquier momento y lugar. En la última década se han multiplicado las plataformas digitales de educación médica, desde repositorios abiertos de artículos científicos hasta simuladores de pacientes en línea. EurON Pro se suma a esta tendencia con una propuesta que reúne en un solo espacio distintos recursos pensados para el trabajo cotidiano. Entérese de más: App de salud virtual: escalar y garantizar costos Entre sus principales funcionalidades están los modelos de anatomía en 3D, que permiten explorar el cuerpo humano de forma interactiva; una biblioteca digital con artículos y revistas especializadas de acceso remoto; la herramienta 5 Minute Consult, diseñada para resolver dudas clínicas rápidas en el punto de atención; y el módulo Paciente 360°, que organiza casos simulados por perfiles, patologías y etapas del tratamiento.

Acceso abierto y gratuito

La gratuidad de la plataforma resulta significativa en regiones donde la suscripción a bibliotecas digitales internacionales es inalcanzable para la mayoría de profesionales. Con un solo registro en línea, los usuarios pueden consultar materiales actualizados y, en algunos casos, participar en webinars y capacitaciones virtuales. De acuerdo con sus promotores, el objetivo es ofrecer un apoyo práctico que complemente tanto la formación universitaria como la experiencia clínica. Le puede interesar: Gracias a una app paisa pueden atender a pacientes en cualquier lugar de Antioquia Rodrigo Pereira, director de Emprendimiento & Digital de Eurofarma, explicó que estas herramientas buscan responder a las nuevas necesidades del sector: “El uso de plataformas digitales permite un acceso ágil a contenidos científicos actualizados y recursos innovadores, como modelos de anatomía en 3D que facilitan la comunicación con los pacientes. Además de apoyar el aprendizaje continuo, contribuyen a una medicina más eficiente y centrada en el paciente”.

Un escenario en transformación

La aparición de EurON Pro coincide con un momento en que la digitalización de la salud avanza a pasos acelerados. El uso de bases de datos médicas abiertas, la simulación de casos clínicos y las herramientas de consulta rápida son cada vez más comunes en hospitales y consultorios. No obstante, el reto sigue siendo garantizar la calidad de los contenidos y su actualización constante, aspectos clave para que estas plataformas se conviertan en aliados reales de la práctica clínica.