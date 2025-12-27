Entrenador del Valencia de España murió junto a tres de sus hijos en un naufragio en Indonesia

Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, y tres de sus hijos son las víctimas de un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia del que se había reportado como desaparecidos a tres turistas de origen español.
El Valencia, en un mensaje en su red social X, mostró sus condolencias y señaló que el club está “profundamente consternado” tras el suceso.
“Desde el club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF”, indicaron.