Entrenador del Valencia de España murió junto a tres de sus hijos en un naufragio en Indonesia

Los cuatro integrantes de la familia española desaparecieron tras el naufragio de una embarcación en la que viajaban durante sus vacaciones. La esposa del entrenador y otra de sus hijas fueron rescatadas.

  • Fernando Martín era entrenador del equipo Femenino B del Valencia de España. FOTO: Tomada de Valencia CF
    Fernando Martín era entrenador del equipo Femenino B del Valencia de España. FOTO: Tomada de Valencia CF
Europa Press
hace 7 horas
bookmark

Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, y tres de sus hijos son las víctimas de un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia del que se había reportado como desaparecidos a tres turistas de origen español.

El Valencia, en un mensaje en su red social X, mostró sus condolencias y señaló que el club está “profundamente consternado” tras el suceso.

Lea aquí: Así fue el tsunami más devastador de la historia, ¿podría repetirse y afectar a Colombia?

“Desde el club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF”, indicaron.

Inicialmente se había informado que cuatro miembros de una misma familia española, un adulto y tres menores de entre 9 y 12 años originarios de la Comunidad Valenciana, estaban desaparecidos en Indonesia tras el naufragio de un barco turístico.

Otras dos españolas, la esposa del técnico fallecido y una de las hijas de la pareja, fueron rescatadas de la embarcación y se encuentran bien.

El naufragio en el que murió el entrenador del Valencia

El barco transportaba a once personas cuando se hundió cerca de la isla de Padar, en las proximidades del destino turístico de Labuan Bajo y al este de Bali. El equipo de búsqueda y rescate de Labuan Bajo pudo salvar a siete personas, entre ellas las dos españolas, cuatro tripulantes y un guía turístico.

Las autoridades portuarias de la zona han atribuido el naufragio a condiciones marítimas adversas, con olas de hasta tres metros de altura.

“Esto complicó nuestra tarea en la búsqueda inicial”, declaró el director de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto. Mientras tanto, la isla de Padar permanecerá cerrada al turismo este sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas.

Siga leyendo: Inundaciones dejan al menos 2.000 víctimas mortales en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

Según las primeras informaciones, la embarcación de uso turístico, llamada ‘KM Putri Sakinah’, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 del viernes –a las 14.30 hora peninsular española– tras sufrir una avería en el motor.

Fuentes del Ministerio de Exteriores indicaron que están en contacto con las autoridades indonesias y que el consulado de Yakarta se activó para prestar atención a las dos españolas supervivientes del accidente, de las que confirmaron están “fuera de peligro”, así como para desplazar personal a Labuan Bajo y ponerse en contacto con las familiares de los afectados.

“Un oficial de la embajada ya ha llegado a Labuan Bajo”, manifestaron fuentes diplomáticas para seguidamente apostillar que las autoridades del país asiático les confirmaron que continúan las labores de rescate y que “podrían extenderse hasta tres o cuatro días”.

Una familia de ocho integrantes

El abuelo de los menores fallecidos, Enrique Ortuño, explicó en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press que se trata de una familia de ocho miembros: el matrimonio y seis hijos. Dos de ellos no viajaron con la familia al país asiático por ser muy pequeños.

Le puede interesar: Tragedia en Hong Kong: sube a 146 el número de muertos tras devastador incendio

Según explicó Ortuño, la familia estaba navegando en el momento del incidente a la isla de Komodo tras pasar unos días en Bali.

El portavoz familiar añadió que un pariente ya se está desplazando a Indonesia, así mismo agradeció el trato y apoyo de las autoridades para mantenerles informados.

Temas recomendados

Fútbol
Equipos de fútbol
Liga de España
Internacional
Emergencias
Familia
Fútbol femenino
Embarcaciones
tragedia
Naufragio
Indonesia
