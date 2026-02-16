42 químicos de uso cotidiano fueron identificados en el semen humano ¿cómo afecta su calidad? Esto dice un nuevo estudio

Una metodología pionera ha identificado 42 compuestos químicos de uso cotidiano en el semen humano, como sustancias de insecticidas, retardantes de llama y productos del tabaco, que afectan a la cantidad y calidad de los espermatozoides.
Los detalles del estudio, dirigido el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), se publican en la revista Exposome.
La infertilidad afecta al 15 % de la población mundial, siendo los factores masculinos responsables del 40-50 % de estos casos de infertilidad. En este problema, que se ha agravado en las últimas décadas, los factores vinculados con las exposiciones ambientales y derivadas del estilo de vida se postulan como variables clave para la salud reproductiva.
“Aunque nuestro estudio no permite establecer relaciones causales entre la presencia de múltiples sustancias químicas y la espermatogénesis, sí evidencia asociaciones entre la exposición a estos compuestos y la calidad seminal”, explica Montse Marquès, investigadora del IDAEA-CSIC y autora principal del estudio.