No era su internet: la red social X presentó caída mundial este lunes en la mañana

La red social X (antes Twitter), del magnate Elon Musk, presentó fallas a nivel mundial en la mañana de este lunes 16 de febrero. Al ingresar a la plataforma, no permitía refrescar el inicio y el perfil se queda cargando el contenido.

De acuerdo con Downdetector, una plataforma en línea que monitorea en tiempo real las fallas de servicios digitales, hacia las 8:42 de la mañana se habían registrado casi 600 reportes de problemas en la red social.

De estos, el 47 % correspondían a fallas en la conexión con el servidor, el 27 % a la aplicación y el 26 % al feed. Los reportes se registraron en ciudades colombianas como Medellín Manizalez, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Cartagena, Neiva y Bogotá.