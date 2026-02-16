x

No era su internet: la red social X presentó caída mundial este lunes en la mañana

Al menos 600 reportes llegaron a la plataforma Downdetector sobre las fallas en la red social de Elon Musk.

    La red social X se cayó a nivel mundial este lunes 16 de febrero de 2026. FOTO: GETTY
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La red social X (antes Twitter), del magnate Elon Musk, presentó fallas a nivel mundial en la mañana de este lunes 16 de febrero. Al ingresar a la plataforma, no permitía refrescar el inicio y el perfil se queda cargando el contenido.

De acuerdo con Downdetector, una plataforma en línea que monitorea en tiempo real las fallas de servicios digitales, hacia las 8:42 de la mañana se habían registrado casi 600 reportes de problemas en la red social.

Lea también: No es su internet: usuarios reportan caída de la red social X este miércoles

De estos, el 47 % correspondían a fallas en la conexión con el servidor, el 27 % a la aplicación y el 26 % al feed. Los reportes se registraron en ciudades colombianas como Medellín Manizalez, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Cartagena, Neiva y Bogotá.

Reparación de X

Sobre las 10:00 a. m. de este lunes, la plataforma X recobró su funcionamiento, permitiendo el ingreso a los perfiles y la actualización del inicio. Asimismo, se registró una disminución en los reportes sobre la interrupción de la red social.

Mapa de Colombia con los puntos en donde reportan fallas de X. FOTO: Downdetector

La red social, propiedad de Elon Musk, no ha emitido un comunicado oficial para explicar las razones de la caída a nivel mundial, por lo que se está a la espera de más información por parte de la empresa.

Siga leyendo: Musk amenazó con formar otro partido en EE.UU, ¿quiénes han intentado desafiar el bipartidismo estadounidense?

