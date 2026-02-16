¿Alex Saab está detenido en la temida cárcel de El Helicoide en Caracas? Lo que se sabe del señalado testaferro de Maduro

Desde su detención, el pasado 4 de febrero en Caracas, es un misterio el paradero del barranquillero Alex Saab. De hecho, cuando se anunció su captura ese día, varias versiones circularon confirmando que estaba en poder de las autoridades y otras desmintiendo dicho operativo, que se habría dado con la colaboración de Estados Unidos.
Mientras tanto el régimen, de quién él era colaborador e incluso fue ministro de Industria y Producción Nacional –destituido por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro–, no se ha referido a su caso ni a su paradero, pero una versión de un exfiscal daría luces de lo que está sucediendo con el empresario barranquillero en Venezuela.
Y es que, de acuerdo con el exfiscal Zair Mundaray, Saab estaría bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la temida cárcel del Helicoide, en Caracas. Mundaray asegura que el otrora funcionario de Maduro y señalado por Estados Unidos como su testaferro, está recibiendo allí las visitas de su esposa, Camilla Fabri.