x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La economía colombiana creció 2,6% en 2025, revela el Dane

En el cuarto trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto creció 2,3% respecto al mismo periodo de 2024. ¿Cuáles fueron los mejores sectores de la economía?

  • La economía colombiana cerró diciembre con señales de recuperación, según el ISE, que creció 1,7% anual y 1,5% ajustado frente a 2024 oficial. FOTO: El Colombiano.
    La economía colombiana cerró diciembre con señales de recuperación, según el ISE, que creció 1,7% anual y 1,5% ajustado frente a 2024 oficial. FOTO: El Colombiano.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
bookmark

El Dane reveló, en la mañana de este 16 de febrero, que la economía colombiana mantuvo un ritmo de moderación en 2025. Así las cosas, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2,6% en el año 2025 frente a 2024.

En el cierre del año, la actividad también mostró avance. Durante el cuarto trimestre de 2025, el PIB aumentó 2,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, en diciembre de 2025, la actividad económica mantuvo terreno positivo. El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró un crecimiento de 1,7% frente al mismo mes de 2024, de acuerdo con el Dane.

Si se observan los datos ajustados por efectos estacionales y de calendario, que permiten una comparación más precisa, el ISE también mostró un avance de 1,5% en relación con diciembre del año anterior.

Lea más: Deuda externa de Colombia sube a US$238.721 millones y vuelve a rozar el 55% del PIB

Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de la Universidad Eafit e investigador senior económico, señaló que ese crecimiento de 2,6% registrado en 2025, según el Dane, confirma una recuperación, pero todavía insuficiente frente al promedio histórico del país.

Explicó que es el tercer año consecutivo en que la economía se ubica por debajo del crecimiento promedio de largo plazo, estimado en 3,6%. No obstante, destacó que “el dato es mejor que el de 2023, cuando la expansión fue de 0,8%, y superior al 1,5% observado en 2024”.

A su juicio, el país aún está lejos del dinamismo previo a la pandemia y lo que muestran las cifras es “una recuperación gradual, no acelerada”.

Las actividades económicas que más aportaron al crecimiento del PIB del 2025

La expansión del Producto Interno Bruto (PIB), que creció 2,6%, según el Dane, estuvo jalonada principalmente por el comercio, los servicios sociales y las actividades artísticas.

El grupo de comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos; transporte y almacenamiento; y alojamiento y servicios de comida aumentó 4,6%, aportando 0,9 puntos porcentuales a la variación anual. Es decir, fue el mayor motor del crecimiento.

Le siguió el bloque de administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; y salud y servicios sociales, que creció 4,5% y contribuyó con 0,8 puntos porcentuales al resultado total del año.

También se destacó el dinamismo de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, junto con otras actividades de servicios y las labores de los hogares como empleadores o productores para uso propio. Este grupo creció 9,9% y aportó 0,4 puntos porcentuales al crecimiento anual.

Siga leyendo: ¿Por qué Petro pasó de presumir “la cuarta mejor economía” a declarar emergencia económica en tan solo 7 días?

InfogrÃ¡fico
La economía colombiana creció 2,6% en 2025, revela el Dane

Por su parte, en el cuarto trimestre de 2025, el PIB en su serie original avanzó 2,3% frente al mismo periodo de 2024. En ese tramo del año, el mayor impulso provino de la administración pública, defensa, educación y salud, que crecieron 4,8% y aportaron 0,9 puntos porcentuales.

El comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida aumentaron 3,4% y sumaron 0,7 puntos porcentuales al crecimiento trimestral.

Asimismo, las actividades artísticas y de servicios, junto con el trabajo de los hogares, registraron un fuerte incremento de 11,5%, contribuyendo con 0,5 puntos porcentuales.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, destacó el fuerte repunte de las actividades artísticas y de entretenimiento durante el cuarto trimestre del año.

Según explicó, este grupo, que incluye también actividades de los hogares, creció 11,5% y aportó 0,5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Subrayó que el impulso no provino, como había ocurrido en otros periodos, de los juegos de azar en línea.

“Por primera vez en mucho tiempo no es por los juegos de azar en línea, sino precisamente por todas las actividades artísticas y culturales que tuvimos en el país durante el último trimestre del año”, señaló.

Urdinola atribuyó el dinamismo a la realización de conciertos y eventos masivos, especialmente en ciudades como Bogotá y Medellín, aunque precisó que el movimiento fue generalizado en todo el país. A su juicio, las cifras confirman que el sector cultural está empezando a hacer aportes relevantes al crecimiento de la economía nacional.

Lea más: Estadios movieron US$99 millones en conciertos y eventos durante 2025 en Colombia

Los sectores de la economía colombiana que decrecieron en 2025

El crecimiento de 2,6% que registró la economía colombiana en 2025 tuvo dos caras: avanzaron los servicios, mientras varios sectores productivos tradicionales siguieron en terreno negativo. La recuperación, en otras palabras, es desigual.

De acuerdo con el Dane, la construcción cayó 2,8% frente a 2024. El golpe más fuerte lo sintió la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, que se desplomó 7,5%. También retrocedieron 3,2% las actividades especializadas para la construcción, como el alquiler de maquinaria y equipos con operador.

El único segmento que dio señales positivas dentro del sector fue el de carreteras, vías férreas, proyectos de servicios públicos y otras obras de ingeniería civil, que creció 8,3%.

El panorama fue aún más complejo en minería. La explotación de minas y canteras se contrajo 6,2% en el año. La extracción de carbón cayó 7,4%; la de petróleo crudo y gas natural, junto con sus actividades de apoyo, disminuyó 4,3%; y la extracción de minerales metalíferos se hundió 13,5%. También bajaron 0,8% las otras minas y canteras y 5,2% las actividades de apoyo.

Además: Antioquia fue el tercer departamento donde más viviendas se compraron: ventas crecieron 30% en 2025

Temas recomendados

Economía
Dane
Producto Interno Bruto, PIB
Macroeconomía
Colombia
Piedad Urdinola
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida