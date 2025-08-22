Niegan libertad condicional a Erik Menéndez, condenado junto a su hermano por el asesinato de sus padres

Una comisión judicial le negó el jueves la libertad condicional a Erik Menéndez, encarcelado por asesinar a sus padres en 1989, en uno de los crímenes más mediáticos de la historia de Estados Unidos. Este viernes el organismo debe evaluar la petición de su hermano Lyle, cómplice en el homicidio.
A Erik, de 54 años, “se le negó la libertad condicional durante (un período de) tres años” en la audiencia, según un comunicado de la comisión del Departamento de Servicios de Correcciones y Rehabilitación de California.
La decisión representa un golpe al reclamo de su familia y amigos, que además apoyan celebridades como Kim Kardashian, en un movimiento que creció en los últimos años alimentado por una serie y un documental, éxitos de Netflix el año pasado.