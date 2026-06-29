Narrar y vivir por el fútbol: la historia del mítico Fernando Palomo

Hay un cuadro colgado en la cabina donde Fernando Palomo graba las frases del juego EA FC, anteriormente conocido como FIFA. Es del tamaño de una TV de 50” y muestra un estadio abarrotado. Lo puso él mismo para ayudarse durante cuatro horas seguidas, mientras graba los relatos e imagina tribunas, césped, reflectores y multitudes que nadie ha convocado todavía, pero que se vuelven reales cada vez que alguien disfruta del videojuego de fútbol más vendido del mundo. “Me imagino que es un partido real”, cuenta en entrevista. “El juego lo que pretende es llevar realismo a los usuarios. Me esfuerzo para que sea así”.

Palomo es salvadoreño y lleva 26 años relatando fútbol. En este Mundial 2026, narra los partidos de Colombia para la cadena ESPN junto a los exfutbolistas colombianos Radamel Falcao García y Carlos Valdés. Es la primera vez que le toca acompañar a una selección sudamericana en una copa del mundo. EL COLOMBIANO habló con él sobre su doble vida entre el fútbol real y el virtual, sobre lo que le han dado los hinchas colombianos y sobre sus reparos al torneo más grande de la historia. ¿Qué implica grabar las frases del videojuego? ¿Cómo es ese proceso? “Yo la virtualidad la resolví tratando de construir un cuadro literal: tengo un cuadro, del tamaño de una televisión de 50”, que reconstruye un estadio que imagino en mi cabeza cada vez que grabo, porque necesitaba volcar en algo real una imagen que representara ese estadio. Al final, cada vez que me siento a relatar las frases del juego virtual, me imagino un partido real, porque el juego lo que pretende es llevar realismo, por mucho que sea digital, a los usuarios, y me esfuerzo para que sea así. La creatividad aparece mucho más en el juego, por la necesidad de construir múltiples frases que suenen muy parecidas a la realidad. Una vez que el partido se juega, no tengo tiempo de ejecutar esa creatividad como sí la tengo en las grabaciones”.

¿De dónde salió “le tiró un peluche”, esa frase que los gamers repiten de memoria? “La verdad, salió de la necesidad de cumplir con la cuota de frases para una acción puntual: retratar un disparo suave a las manos del arquero. Imagínate cuántas veces se puede decir que un jugador le disparó flojo a la portería. Fui encontrando recursos y el peluche surgió de la nada, de verdad, de que me faltaban pocas frases y tenía que decir algo. No era algo que yo trasladara de la realidad a la virtualidad, porque nunca lo había dicho en un relato real, de hecho lo he usado pocas veces en una transmisión. Después, por redes sociales, la gente me pedía durante partidos reales que dijera la frase del peluche, y yo por momentos pensaba: ¿a qué se refieren? No hago frases para que sean populares, las hago para que lleven a quienes juegan a sumergirse en algo lo más cercano posible a la realidad”.