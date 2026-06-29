Narrar y vivir por el fútbol: la historia del mítico Fernando Palomo

Hay un cuadro colgado en la cabina donde Fernando Palomo graba las frases del juego EA FC, anteriormente conocido como FIFA. Es del tamaño de una TV de 50” y muestra un estadio abarrotado. Lo puso él mismo para ayudarse durante cuatro horas seguidas, mientras graba los relatos e imagina tribunas, césped, reflectores y multitudes que nadie ha convocado todavía, pero que se vuelven reales cada vez que alguien disfruta del videojuego de fútbol más vendido del mundo.
“Me imagino que es un partido real”, cuenta en entrevista. “El juego lo que pretende es llevar realismo a los usuarios. Me esfuerzo para que sea así”.