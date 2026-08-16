Video | Misterio revelado: así fue la íntima boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Historias de amor hay miles, pero pocas parecen sacadas de un cuento de hadas. La de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tiene ese detalle especial: comenzó en una tienda Gucci de Madrid, donde ella trabajaba como asesora cuando Cristiano llegó a comprar, y diez años después, la misma firma que fue testigo de aquel primer encuentro los vistió para dar el paso más importante de sus vidas en Portugal.
La pareja se casó el pasado 11 de agosto en Cascais, Portugal, en una ceremonia íntima que estuvo muy lejos de las grandes celebraciones que podrían esperarse de una de las parejas más famosas del mundo. La exclusiva, con fotografías de Juergen Teller, fue revelada por Vogue, que acompañó a Cristiano y Georgina en los días previos y posteriores al enlace.
La boda tuvo lugar en el living de la casa de verano que la pareja adquirió en Cascais, un lugar especialmente significativo para ellos porque allí comparten buena parte de su vida cotidiana. Georgina explicó a Vogue que quería que sus hijos pudieran recordar, décadas después, que algo maravilloso ocurrió precisamente en esa mesa donde la familia desayuna, almuerza y cena.